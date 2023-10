En SpaceX Falcon 9-raket kommer att skjuta upp 21 Starlink-satelliter i omloppsbana

SpaceX förbereder sig för ytterligare en raketuppskjutning, denna gång för att distribuera 21 Starlink-internetsatelliter i omloppsbana. Falcon 9-raketen är inställd på att lyfta från Kaliforniens Vandenberg Space Force Base på lördag klockan 3:47 EDT. Om det finns några förseningar, finns backupmöjligheter tillgängliga mellan 4:23 EDT och 6:00 EDT.

Lanseringen kommer att streamas på SpaceX:s konto på X (tidigare känd som Twitter) med start cirka fem minuter före lyftet. Om allt går enligt planerna kommer Falcon 9:s första etapp att återvända till jorden och landa på drönarskeppet "Of Course I Still Love You" cirka 8.5 minuter efter lanseringen. Detta kommer att markera den 16:e flygningen för just den här raketens första etapp, bara en flygning från företagets återanvändningsrekord.

Efter cirka 62.5 minuter kommer de 21 Starlink-satelliterna att utplaceras från Falcon 9:s övre scen. Denna uppskjutning kommer att vara SpaceX:s 75:e orbitala uppdrag 2023, eftersom företaget strävar efter att uppnå sitt mål på 100 flygningar i slutet av året och 144 flygningar 2024.

SpaceX:s Starlink-projekt har varit ett stort fokus i år, med cirka 60 % av deras flygningar dedikerade till att utöka internetmegakonstellationen. För närvarande finns det nästan 4,900 XNUMX operativa satelliter i Starlink, och detta antal kommer att fortsätta att öka under de kommande åren.

Källa: SpaceX Mission Description