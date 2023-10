SpaceX tillkännager tidig morgonuppskjutning av Falcon 9 Rocket

SpaceX har meddelat en kommande uppskjutning från Vandenberg Space Force Base. Företaget siktar på uppskjutningen av en Falcon 12-raket från SLC-47E den 21 oktober kl. 9:4. Syftet med denna uppskjutning är att distribuera 21 Starlink-satelliter till låg omloppsbana runt jorden.

I händelse av att uppskjutningen inte kan fortsätta som planerat har SpaceX identifierat tre backupmöjligheter mellan 1:23 och 3:11 för omplanering. Dessutom finns det sex ytterligare säkerhetskopieringsmöjligheter från 26:2 på lördag till 50:XNUMX på söndag.

För de intresserade kommer en live-webcast från SpaceX att finnas tillgänglig cirka fem minuter före lanseringen. Detta kommer att ge tittarna uppdateringar i realtid och tillåta dem att bevittna uppdraget när det utvecklas.

Det är värt att notera att boostern som kommer att stödja detta uppdrag har använts 15 gånger i tidigare lanseringar. Efter stegseparation förväntas raketens första etapp landa på Drönarskeppet Of Course I Still Love You i Stilla havet. Denna återanvändbarhet är en betydande milstolpe i SpaceX:s ansträngningar att minska kostnaderna för utforskning av rymden och göra den mer hållbar.

När det gäller lokal påverkan förväntas inga ljudsignaler höras under denna lansering. Detta är goda nyheter för invånare i närheten, eftersom ljudbommar kan vara störande och uppseendeväckande.

Sammantaget representerar denna uppskjutning tidigt på morgonen av SpaceX ytterligare ett steg framåt i företagets pågående uppdrag att utveckla och utöka sitt globala satellitnätverk för internet.

Definitioner:

– Falcon 9-raket: En tvåstegs bärraket utvecklad av SpaceX. Den är designad för pålitlig och säker transport av satelliter och nyttolaster ut i rymden.

– Starlink-satelliter: En konstellation av små satelliter som används av SpaceX med målet att tillhandahålla global bredbandstäckning.

– Naturligtvis I Still Love You Droneship: Ett autonomt drönarskepp som används av SpaceX för att landa och återställa raketboosters till havs.

Källa: SpaceX (ingen URL tillhandahållen)