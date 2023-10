Vi introducerar Starlink Direct to Cell: Satellit-levererad mobiltelefontjänst

By

Starlink, satellitinternetföretaget som lanserats av SpaceX, har avslöjat sina planer för en satellitlevererad mobiltelefontjänst som heter "Starlink Direct to Cell." Den här nya tjänsten syftar till att tillhandahålla allmänt förekommande täckning med mobiltelefontorn i rymden, vilket gör det möjligt för användare att få tillgång till röst-, text- och datatjänster via sina smartphones. Tidslinjen som presenteras av Starlink indikerar att texttjänsten kommer att finnas tillgänglig 2024, följt av röst- och datatjänst 2025 och IoT-tjänsten (Internet of Things) 2025.

Till skillnad från befintliga satellittelefonanslutningsalternativ som kräver specialiserad hårdvara, kommer Starlink Direct to Cell att använda LTE-modem på sina satelliter för att överföra internet direkt till smartphones. Detta representerar ett betydande framsteg jämfört med nuvarande nätverk, eftersom Starlinks satelliter fungerar i en lägre omloppsbana på cirka 550 km, jämfört med andra nätverk som Apples Globalstar-nätverk på 1,400 781 km och Iridium-nätverket på XNUMX km. Dessutom möjliggör SpaceX:s utveckling av världens största raket, Starship, uppskjutning av större satelliter med kraftfullare antenner, vilket gör det lättare för smartphones att ansluta till de närmare och större satelliterna.

SpaceX hävdar att när tjänsten väl är i drift kommer den sömlöst att integreras med befintliga LTE-smarttelefoner utan behov av hårdvara, firmware eller speciella appar. Användare kommer att kunna komma åt text-, röst- och datatjänster så länge de har fri sikt mot himlen. Starlink kommer att göra hårdvaruförändringar i sina satelliter för att utrusta dem med den nödvändiga LTE-tekniken.

Medan den planerade tidslinjen för utbyggnaden kan komma att ändras, planerar Starlink att distribuera satelliter med Direct to Cell-kapacitet, initialt med Falcon 9-raketen, och senare med den större kapaciteten hos Starship-raketen. Starships involvering kommer att möjliggöra utplacering av satelliter i full storlek, eftersom nuvarande "V2 Mini"-varianter används på grund av Starship-förseningar. Starlink har samarbetat med olika mobiltelefonföretag, inklusive T-Mobile, Rodgers, KDDI, Optus, One NZ och Salt, och ytterligare partnerskap eftersträvas.

Sammanfattningsvis syftar Starlink Direct to Cell till att revolutionera satellittelefonanslutningar genom att tillhandahålla allestädes närvarande täckning genom LTE-modem på sina satelliter. Med framsteg inom satellitteknik och användningen av större satelliter kommer denna tjänst att möjliggöra sömlös åtkomst till text-, röst- och datatjänster på vanliga smartphones. Även om specifika hastighetsförväntningar inte upprepas, föreslog initiala påståenden hastigheter på 2-4 Mbps. SpaceX:s ambitiösa projekttidsplan bör tas med försiktighet, men företaget arbetar aktivt för att lansera denna tjänst under de kommande åren.

