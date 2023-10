Deponering av satelliter: en växande miljöhänsyn i rymden

Satelliter som har nått slutet av sin operativa livslängd utgör ett dilemma för rymdorganisationer. De nuvarande metoderna för att kassera dessa rymdfarkoster lämnar dem i omloppsbana, ökar dem till kyrkogårdsbanor bort från operativa satelliter, eller riktar dem tillbaka mot jorden för återinträde i atmosfären. En nyligen genomförd studie utförd av forskare från Purdue University och NOAA har dock visat att återinträde i atmosfären inte är utan konsekvenser.

Traditionellt har atmosfäriskt återinträde betraktats som en pålitlig metod för att kassera satelliter i låg omloppsbana om jorden (LEO). Eftersom LEO har blivit alltmer trångt med satelliter de senaste åren, har denna metod för bortskaffande blivit mer populär. Studien publicerad i Proceedings of the National Academy of Sciences avslöjar dock att atmosfäriskt återinträde gör att den övre delen av jordens atmosfär blir förorenad med de förångade resterna av rymdskepp.

Forskargruppen märkte en förändring i sammansättningen av jonmoln som lämnats efter av meteoriter som kommer in i atmosfären. De upptäckte att det förändrade kemiska fingeravtrycket för dessa partiklar potentiellt berodde på det ökande antalet rymdfarkoster som återvände till atmosfären. För att bekräfta sina fynd fäste forskarna instrument till flygplan och utförde direkta mätningar av atmosfären cirka 12 miles ovanför Alaska och den kontinentala USA.

Resultaten av studien visade en betydande koncentration av metaller i atmosfären, inklusive litium, aluminium, koppar, bly, magnesium och natrium, som noga följde med satellitåterinträde. Dessutom observerade forskarna också att 10 % av aerosolpartiklarna som är ansvariga för att skydda ozonskiktet innehöll aluminium.

Även om den fulla effekten av dessa fynd på miljön och klimatförändringarna fortfarande är oklart, tror forskarna att det betonar den betydande inverkan av mänsklig rymdfärd på planeten. Att förstå konsekvenserna av ökade metallkoncentrationer i atmosfären är avgörande för att bedöma potentiella risker för både ozonskiktet och livet på jordens yta. Ytterligare studier kommer att behövas för att till fullo förstå konsekvenserna av metoder för bortskaffande av satelliter på miljön och avgöra om alternativa strategier bör undersökas för att mildra föroreningen av jordens atmosfär.

Källor:

– Titel: Metoder för bortskaffande av satelliter och deras inverkan på jordens atmosfär

– Källa: Proceedings of the National Academy of Sciences

– Definition: Low Earth Orbit (LEO) är en region i rymden inom cirka 2000 kilometer från jordens yta där de flesta satelliter och den internationella rymdstationen finns.

– Definition: Atmosfäriskt återinträde är den process genom vilken en rymdfarkost eller satellit kommer in i jordens atmosfär efter att ha avslutat sitt uppdrag eller nått slutet av sin operativa livslängd.