Forskare hittar bevis på potentiella miljöeffekter från raket- och satellitåterinträde

En nyligen genomförd studie publicerad i Proceedings of the National Academy of Sciences har avslöjat angående bevis om miljöeffekterna av raket- och satellitåterinträde i jordens atmosfär. Forskarna fann att cirka 10 procent av de stora svavelsyrapartiklarna i stratosfären innehåller aluminium och andra element som överensstämmer med de legeringar som används vid konstruktion av rymdfarkoster. De återstående 90 procenten kommer från "meteorisk rök", vilket är resterna som lämnas kvar när meteorer förångas när de kommer in i atmosfären.

Studien tyder på att eftersom rymdindustrin fortsätter att växa snabbt, kan andelen stratosfäriska svavelsyrapartiklar som innehåller aluminium och andra metaller från satellitåterinträde bli jämförbar med andelen som innehåller meteoriska metaller, som för närvarande är runt 50 procent.

Forskarna påpekar att även om dessa partiklar sannolikt inte kommer att ha en direkt inverkan på ytmiljön eller människors hälsa på grund av atmosfärens cirkulation, kan förändringar i stratosfären få mer betydande konsekvenser. Ozonskiktet, som skyddar jorden från skadlig UV-strålning, är ett viktigt inslag i stratosfären som kan påverkas av en ökning av aerosoliserade rymdfarkostpartiklar.

Några potentiella effekter inkluderar förändringar i is- och salpetersyrabildning i stratosfäriska moln, vilket kan påverka ozonhålets kemi. Det är dock för tidigt att fastställa omfattningen av påverkan på ozonkemin som orsakas av dessa partiklar. Dessutom tyder studien på att närvaron av dessa partiklar kan förändra det stratosfäriska aerosolskiktet, vilket forskare har föreslagit sådd för att blockera UV-strålar och bekämpa den globala uppvärmningen.

Även om studien inte identifierar några definitiva implikationer av förekomsten av dessa metaller i stratosfäriska svavelsyrapartiklar, belyser den behovet av forskning om vilka material som är godartade och vilka som kan ha skadliga effekter på stratosfären. När rymdindustrin fortsätter att växa är det avgörande att förstå och ta itu med de potentiella miljökonsekvenserna som är förknippade med rymdfarkosternas återinträde i jordens atmosfär.

Källor:

– The Proceedings of the National Academy of Sciences