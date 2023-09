Identifiera lågmassa, bredlinje AGN i det tidiga universum

Supermassiva svarta hål (SMBH) är ett vanligt inslag i mitten av massiva galaxer. Men ursprunget till dessa massiva svarta hål i det tidiga universum förblir ett mysterium. En teori antyder att SMBHs växte från mindre stamfader genom att ackumulera massa genom deras accretion diskar. Dessa mindre svarta hål, kända som "frön", har massor som sträcker sig från 100 till över 100,000 XNUMX gånger solens massa. Men när de observerade de tidigaste SMBH:erna har forskare funnit massor av ungefär en miljard gånger solens massa. Dessa observationer är partiska mot de mest lysande kvasarerna, så hur kan vi hitta de svagare kvasarerna och svarta hålen med lägre massa som kan finnas i det tidiga universum?

Forskare vänder sig till James Webb Space Telescope (JWST) för att övervinna denna utmaning. Med hjälp av JWST:s känslighet vid nära-infraröda våglängder identifierade en färsk studie två aktiva galaxkärnor (AGN) vid rödförskjutning z>5, ungefär en miljard år efter Big Bang. Dessa AGN, känd som CEERS 2782 och CEERS 746, identifierades genom NIRSpec-spektroskopi från programmet Cosmic Evolution Early Release Science (CEERS).

Genom att studera spektra för dessa AGN kunde forskarna analysera viktiga emissionslinjer och fastställa att båda objekten är bredlinje AGN. Författarna använde linjeförhållandediagram för att skilja mellan AGN och stjärnbildande galaxer. Dessa diagram kunde dock inte definitivt klassificera CEERS 2782 och CEERS 746 på grund av deras höga rödförskjutning och låga metallicitet. Dessutom beräknade författarna massan av de supermassiva svarta hålen i mitten av dessa AGN med hjälp av Hα-emissionslinjen. Skydd från gas och damm kan påverka dessa mätningar, vilket potentiellt underskattar det svarta hålets massa.

Upptäckten av CEERS 2782 och CEERS 746 hjälper till att överbrygga klyftan mellan observationer av lokala AGN och kvasarer med hög rödförskjutning. Dessa svaga AGN med hög rödförskjutning ger värdefulla insikter i det tidiga universum och bildandet av supermassiva svarta hål. När rymdteleskopet James Webb fortsätter att avslöja fler dolda monster i kosmos, kan vi snart reda ut mysterierna kring ursprunget till dessa enorma himlaobjekt.

