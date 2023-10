Ljuden under våra fötter: Stenstabilitet avslöjas genom akustiska mönster

Forskare vid MIT har upptäckt att ljud som sänds ut av stenar kan ge värdefull information om deras stabilitet. Genom att utsätta stenar för olika tryck i labbet fann teamet att olika akustiska mönster, eller "fingeravtryck", dök upp på olika djup och styrkor. Exempelvis avgav prover av marmor låga "bommar" under låga tryck, medan högre tryck resulterade i högre knaster. Dessa akustiska mönster kan hjälpa forskare att identifiera instabila områden under jordens yta som kan vara benägna för jordbävningar eller utbrott. Studien, publicerad i Proceedings of the National Academy of Sciences, har också potentiella tillämpningar inom geotermisk energiborrning, där förståelse av stenars beteende är avgörande.

Jordskorpan jämförs ofta med skalet på ett äpple, med varierande styrka och stabilitet. Stenar nära ytan är spröda och spricker lätt, medan stenar på större djup kan flyta på grund av enorma tryck och värme. Att förstå den "spröda-till-duktila övergången" där stenar uppvisar egenskaper av både sprödhet och duktilitet är viktigt för att studera styrkan hos jordens litosfär och förutsäga jordbävningar. Genom studier av mikroskopiska defekter i bergarter, såsom sprickor, sprickor och porer, hoppas forskarna få insikter i denna övergång.

Ultraljud användes för att kartlägga mikroskopiska brister i stenar genom att skicka ljudvågor genom dem, som skulle studsa och reflektera defekter på specifika sätt. Detta tillvägagångssätt gav värdefull information om mönstren av defekter i stenarna. I experimenten utsattes cylindrar av Carrara-marmor, samma material som användes för Michelangelos David, för extrema tryck. Ultraljudspulser skickades genom proverna och de resulterande akustiska mönstren registrerades. Forskarna fann att dessa akustiska mönster förändrades beroende på trycket som applicerades på stenarna.

Denna innovativa metod för att studera stenar genom akustik kan hjälpa geologer att bättre förstå beteendet hos stenar på olika djup och tryck. Det har potential att förbättra vår förmåga att förutsäga jordbävningar och utbrott, samt hjälpa till med geotermiska borrningar. Ytterligare forskning inom detta område skulle kunna ge värdefulla insikter i den grundläggande vetenskapen om bergstabilitet och bidra till att göra världen till en bättre plats.

Källor:

– Originalartikel av Jennifer Chu, MIT News Office