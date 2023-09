Indiens Aditya L1-uppdrag börjar studera solvind från rymden

By

Indiens Aditya L1-uppdrag har framgångsrikt börjat studera energiska partiklar i solvinden från rymden. Uppdraget syftar till att genomföra denna studie med hjälp av Supra Thermal & Energetic Particle Spectrometer (STEPS), som är en del av Aditya Solar Wind Particle EXperiment (ASPEX) nyttolasten.

STEPS har utvecklats av Physical Research Laboratory (PRL) med stöd från Space Application Center (SAC), och det har fungerat sedan den 10 september inom jordens magnetfält. Enheten kommer att fortsätta att arbeta från rymden när Aditya L1 gör sin fyra månader långa resa till Lagrange punkt 1, cirka 1.5 miljoner km från jorden.

Huvudsyftet med STEPS är att studera miljön för energetiska partiklar från dess position på L1-punkten. Dessa data kommer att hjälpa till att förbättra hälsan och prestanda för rymdtillgångar och ge en bättre förståelse för hur rymdvädret förändras över tiden.

STEPS består av sex sensorer som observerar olika riktningar och mäter övertermiska och energetiska joner. Genom att samla in data under jordens banor kan forskare analysera beteendet hos partiklar som omger planeten, särskilt i närvaro av jordens magnetfält.

Uppdraget Aditya-L2, som lanserades av Indian Space Research Organization (ISRO) den 1 september, syftar till att nå L1-punkten med hjälp av Trans-Lagrangean Point 1 Insertion (TL1I) manövern. L1-punkten är betydelsefull för solobservationer och är där gravitationskrafterna mellan två objekt balanserar varandra, vilket gör att rymdfarkosten kan förbli i en stabil position under en längre tid.

(Källa: PRL och SAC, inga webbadresser tillhandahålls)