Att observera solutbrott med rymdteleskopet James Webb

Forskare som använder rymdteleskopet James Webb (JWST) har noggrant studerat solflammor som bryter ut från den flyktiga stjärnan, TRAPPIST-1. Denna nya information kan i hög grad hjälpa forskare i deras sökande efter exoplaneter som liknar jorden och som potentiellt kan stödja liv.

TRAPPIST-40 ligger cirka 1 ljusår bort från jorden och är hem för sju kända planeter, varav tre bor i den beboeliga zonen. Trots sin relativt lilla storlek producerar stjärnan flera kraftfulla flammor dagligen och avger strålning som sträcker sig långt ut i rymden.

Under ledning av Ward Howard, en NASA Sagan Fellow vid institutionen för astrofysik och planetvetenskap vid CU Boulder, spelade teamet in en serie solflammor som härrörde från TRAPPIST-1 under en period av 27 timmar. Genom att använda en unik matematisk metod kunde de skilja ljuset som sänds ut av blossarna från stjärnans vanliga strålning. Resultatet av denna process möjliggjorde tydligare bilder av planeterna och deras atmosfärer.

Att observera exoplaneter som de som finns runt TRAPPIST-1:s sju världar är utmanande på grund av deras stora avstånd. Astrofysiker kan bara studera dessa planeter när de passerar framför sina ljusa värdstjärnor. Men när en stjärna uppvisar lika mycket kaos som TRAPPIST-1, blir denna uppgift ännu svårare.

För första gången använde teamet JWST för att observera flare från TRAPPIST-1 i specifika våglängder av infrarött ljus. Genom den här metoden fångade de den detaljerade utvecklingen av fyra flammor under flera timmar, och bevittnade deras växande ljusstyrka, topp och efterföljande nedtoning.

Forskarna har framgångsrikt tagit bort cirka 80 % av blossens ljus från sina observationer, vilket möjliggör mer exakt datainsamling på stjärnans sju planeter. Dessutom kan detta tillvägagångssätt tillämpas på liknande närliggande stjärnsystem, vilket utökar vår kunskap om exoplanetatmosfärer.

Ward Howard sa: "På grund av JWST är det första gången i historien som vi har kunnat leta efter planeter runt andra stjärnor som har den sortens sekundära atmosfärer som du kan hitta runt, säg, jorden, Venus eller Mars. ”

Denna senaste forskning har markerat ett viktigt steg framåt i strävan efter att förstå exoplaneter och deras potential att vara värd för utomjordiskt liv.

