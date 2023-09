En orm kväver invasiva fiskar: konsekvenser för forskning om fiskätande ormar och invasiva arter

By

En herpetolog i Frankrike råkade nyligen ut för en anmärkningsvärd incident där en orm försökte äta en fisk lika stor som sitt eget huvud. Nicolas Fuento, en herpetolog vid den ideella League for the Protection of Birds i Frankrike, observerade en huggorm som kämpade för att konsumera en invasiv fiskart vid Lac de Carcès i sydöstra Frankrike. Detta möte har föranlett en uppmaning till ytterligare forskning om förhållandet mellan fiskätande ormar och invasiva arter.

Fuento trodde först att ormen bara försökte äta upp fisken, men insåg snart att ormen höll på att kvävas av fisken som satt fast i matstrupen. För att rädda ormen tryckte Fuento försiktigt tillbaka fisken in i ormens mun för att lossa dess ryggar. När fisken lyckades avlägsnas verkade ormen oskadd och gled iväg.

Den identifierade fiskarten var en ruffe, en liten sötvattensfisk med ursprung i delar av Europa och Asien. Men ruffes har introducerats till olika regioner, inklusive Frankrike, där de anses vara en invasiv art. Deras hårda och taggiga ryggfenor gör dem svåra för rovdjur att konsumera.

Viperine ormar livnär sig främst på fisk, och i vissa regioner överlappar deras ursprungsutbredning med ruffes. Förekomsten av invasiva ruffes i Medelhavets våtmarker, där viperine ormar är sällsynta och minskar, utgör ett potentiellt hot mot den lokala ormpopulationen. Tidigare incidenter har visat att fiskätande ormar i Europa, inklusive viperiormar, har dött efter att ha ätit invasiv fisk.

Även om effekterna av invasiva fiskar på ormarna förblir ostuderade, visar detta fall behovet av ytterligare forskning om de potentiella hoten från invasiva arter. Att förstå förhållandet mellan fiskätande ormar och invasiva fiskar kan bidra till bevarandeinsatser och skydd av inhemska ormpopulationer.

Källor:

– Herpetologianteckningar. (2021, 10 september). Ormkvävning av invasiva fiskar kräver forskning.

– Live Science. (2021, 22 september). En orm försökte äta en fisk i sin egen storlek och nästan kvävdes.