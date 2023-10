Revolutionerande energi: Smarta material för en hållbar framtid

By

Beskrivning

Under 2008 identifierade US National Academy of Engineering 14 stora utmaningar för 21-talet, av vilka många kräver banbrytande material. Med detta imperativ i åtanke var VinFuture Foundation nyligen värd för ett InnovaTalk-webbseminarium om "Smarta material för energiskörd och lagring." Evenemanget samlade experter från olika områden för att diskutera rollen av smarta material för att förbättra batteritekniken och solcellseffektiviteten.

Låsa upp potentialen hos solid-state-batterier

Under webbinariet grävde professor Antonio Castro Neto från National University of Singapore in i horisonten för batteriteknologi, med fokus på solid-state-batterier. Dessa batterier, till skillnad från sina flytande motsvarigheter, använder en fast elektrolyt för jontransport. Denna unika egenskap ökar inte bara säkerheten genom att eliminera risker för överhettning och explosioner utan ger också nya utmaningar när det gäller att förstå jonmobilitet inom fasta ämnen.

För att förstå detta fenomen betonade Prof. Neto behovet av att övergå från traditionella elektrokemikoncept till principerna för fasta tillståndsfysik. Hans teams forskning har avslöjat den centrala rollen för kristallens topologi och geometri för att bestämma jonmobilitet. Genom att studera den hessiska matrisen har de identifierat tre nyckeldeterminanter för jonmobilitet: kristalldensitet, ljudhastigheter och kristallens topologiska struktur.

Den ultimata visionen för solid state-batterier ligger i att designa nya material med strukturellt robusta och atomärt jämna egenskaper. Enorma framsteg inom detta område kan leda till effektivare och hållbarare energilagringslösningar.

Framsteg inom solcellseffektivitet

Dr. Hieu Nguyen från Australian National University delade med sig av insikter om forskningen som utförts av hans team för att förbättra solcellseffektiviteten. Genom att mäta absorptionskoefficienten för olika material kan de bestämma materialets potential för ljusabsorption. Denna information spelar en avgörande roll vid val av material för tillverkning av solceller.

Vidare framhöll Dr. Nguyen vikten av att förstå både ljusabsorption och emission för att förutsäga mängden elektrongenerering i ett material. Denna kunskap hjälper till att optimera designen av solceller för att uppnå toppspänning och total effektivitet.

Slutsats

VinFuture Foundations InnovaTalk Webinar kastade ljus över den transformativa kraften hos smarta material för att revolutionera energiteknik. Från solid state-batterier till solceller, dessa material är nyckeln till en hållbar och effektiv framtid. När forskare fortsätter att reda ut mysterierna kring jonmobilitet och materialegenskaper kan vi förvänta oss banbrytande innovationer som kommer att forma energilandskapet i många år framöver.

Vanliga frågor (FAQ)

F: Vad är smarta material?

S: Smarta material är material designade med egenskaper som svarar på yttre stimuli, såsom temperatur, ljus eller tryck. De har förmågan att ändra sina fysikaliska eller kemiska egenskaper på ett kontrollerat sätt, vilket gör dem anpassningsbara och mångsidiga för olika applikationer.

F: Vad är solid-state-batterier?

S: Solid-state-batterier är en typ av batteri som använder en fast elektrolyt istället för en flytande elektrolyt, som finns i traditionella batterier. De erbjuder förbättrad säkerhet, stabilitet och energitäthet jämfört med deras flytande motsvarigheter.

F: Varför är solcellseffektivitet viktigt?

S: Solcellseffektiviteten avgör mängden solljus som kan omvandlas till användbar elektrisk energi. Högre effektivitet leder till mer el genererad från samma mängd solljus, vilket leder till minskade produktionskostnader och en mer hållbar energikälla.