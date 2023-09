Evolutionshistoria avslöjar långsam tillväxt hos krokodiler

En nyligen publicerad studie publicerad i Current Biology med titeln "Origins of slow growth on the crocodilian stam lineage" har belyst varför krokodiler, inklusive krokodiler och alligatorer, växer långsamt jämfört med sina närmaste levande släktingar, fåglar. Forskargruppen undersökte den inre strukturen hos fossila ben från 200 miljoner år gamla krokodilförfäder, kända som krokodylomorfer, och fann att de växte långsamt, liknande moderna krokodiler.

Forskarna blev förvånade över att upptäcka att benvävnaderna hos dessa gamla krokodylomorfer bestod av en typ som kallas parallellfibrigt ben, vilket tyder på en tillväxthastighet mellan deras snabbväxande förfäder och dagens långsammare växande krokodiler. Detta fynd utmanar den vanliga uppfattningen att långsam tillväxt hos levande krokodiler är kopplad till deras stillasittande, semi-akvatiska livsstilar. Dessa tidiga krokodylomorfer var aktiva och helt landlevande djur, inte de spretande bakhållsrovdjur som finns idag.

Studien omfattade också undersökning av fossiler från en nyupptäckt gigantisk krokodilförfader som levde för 210 miljoner år sedan i Sydafrika. Forskarna analyserade benen under ett kraftfullt mikroskop för att bestämma ålder vid döden, årlig tillväxthastighet och benvävnadsegenskaper. Genom att jämföra det nya exemplaret med andra kända arter identifierade de det som en mycket tidig krokodilförfader, möjligen den tidigaste i gruppen som inkluderar moderna krokodiler.

Forskarna fann att den jättelika arten växte långsammare än andra stora reptiler på sin tid, som dinosaurier. Denna långsamma tillväxtstrategi bestod och bromsade ytterligare i mer nyligen utvecklade krokodylomorfa arter. Långsam tillväxt blev ett kännetecken för alla kända krokodylomorfer som härstammade från sin gamla förfader, vilket gjorde att de kunde överleva en massutrotningshändelse i slutet av triasperioden.

Å andra sidan tros dinosaurier ha överlevt massutrotningen genom att växa snabbt. Denna händelse ledde till samexistensen av snabbväxande dinosaurier och långsamt växande krokodylomorfer under den följande eran, vilket i slutändan lade grunden för de tillväxtskillnader som observerades i deras moderna ättlingar, fåglar och krokodiler.

Studiens resultat tyder på att skillnaden i tillväxthastigheter mellan fåglar och krokodiler fastställdes tidigt i gruppens evolutionära historia, trots att deras gemensamma förfader är ett snabbt växande djur. Denna forskning bidrar till vår förståelse av de komplexa faktorer som påverkar tillväxtmönster och evolutionära anpassningar hos olika arter.

Källor:

– “Ursprung till långsam tillväxt på krokodilstammen” – Aktuell biologi

– Prof. Jennifer Botha, University of the Witwatersrand

– Prof. Jonah Choiniere, University of the Witwatersrand

– Bailey Weiss, University of the Witwatersrand

– Paul Barrett, meritprofessor i paleontologi vid Natural History Museum, London