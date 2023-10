Vad händer med naturen under en solförmörkelse?

By

Under en solförmörkelse genomgår naturen några kusliga förändringar. Djur, som förlitar sig på solens och månens ljus-mörkercykel, kan kastas i oordning. Dagaktiva djur drar sig tillbaka till sina härbärgen, medan nattdjur kommer till handling och tror att de har sovit för sig. Spindlar bryter ner sina nät, bara för att bygga upp dem igen när förmörkelsen har passerat. I Zimbabwe lämnar flodhästar sina floder och beger sig mot sina nattliga matplatser på torra land. Fiskar och fåglar som är aktiva under dagen söker sig till sina nattrastplatser.

Människor kan också uppleva effekterna av en solförmörkelse. Vissa människor rapporterar att de känner sig trötta eller slöa, vilket beror på den plötsliga förändringen i naturligt ljus. Atmosfären upplever också förändringar under en solförmörkelse, vilket resulterar i förändringar i vindar, temperatur, molntäcke och luftfuktighet. Fallet i temperatur under en förmörkelse kan göra att luften känns fuktigare. Dessutom kan radiovågor förvrängas under en solförmörkelse på grund av förändringar i jonosfären, vilket påverkar långdistanskommunikation.

Skuggorna under en solförmörkelse är fläckiga med små, ljusa halvmånar, vilket skapar en kuslig effekt. Även mikroorganismer kan påverkas av en solförmörkelse. En studie utförd i Indien fann att bakterier på laboratoriepetriskålar blev mindre och annorlunda formade nära toppen av förmörkelsen. Dessa resultat har dock inte replikerats.

Sammantaget medför en solförmörkelse spännande fenomen i naturen, som påverkar djur, temperatur, radiovågor, skuggor och till och med mikroorganismer. Det är ett unikt skådespel som ger oss en inblick i det fascinerande samspelet mellan himmelska händelser och naturvärlden.

Källor:

– Irish Sun

– Alamy (bild)