Forntida mänskligt DNA hittat i neandertalare spår tillbaka över 250,000 XNUMX år

En banbrytande studie har avslöjat att interavel mellan människa och neandertalare inträffade mycket tidigare än man tidigare trott. Den rådande uppfattningen var att korsning mellan Homo sapiens förfäder och neandertalare började efter en massiv utvandring från Afrika för cirka 75,000 250,000 år sedan. Ny forskning utförd av genetiker vid University of Pennsylvanias Perelman School of Medicine tyder dock på att tidigt mänskligt DNA flödade in i neandertalarna för omkring XNUMX XNUMX år sedan, långt innan de förväntade migrationerna.

Studien fann att neandertalarna redan bar delar av mänskligt DNA i sina genom när människor migrerade till Eurasien från Afrika. Dessa möten mellan neandertalare och tidiga människor ägde troligen rum för över 250,000 XNUMX år sedan, eftersom det inte finns några uppgifter om att neandertalare någonsin har levt i Afrika söder om Sahara. Forskningen, publicerad i tidskriften Current Biology, ger bevis på korsning mellan forntida moderna människor och neandertalare.

Före denna studie antogs det att neandertal-DNA förblev orörd fram till den senaste mänskliga migrationen till Eurasien. Forskningen avslöjade dock att ungefär sex procent av neandertalarnas DNA hade ärvts från tidigmoderna människor för omkring 250,000 250,000 år sedan. Detta genetiska material härstammar från människor som lämnade Afrika för mellan 270,000 XNUMX och XNUMX XNUMX år sedan.

Resultaten tyder på att en grupp tidiga människor, genetiskt besläktade med alla människor som lever idag, korsades med neandertalare. Även om det är oklart hur många av dessa människor som migrerade till Eurasien, lämnade de ett tydligt genetiskt märke på sina neandertalare kusiner. Trots sin korsning överlevde inte dessa tidiga mänskliga förfäder, eftersom inga mänskliga skelettrester från en kvarts miljon år sedan har upptäckts i Europa eller Asien.

Studien involverade analys av fullt sekvenserade genom från moderna ursprungsbefolkningar som lever i Afrika söder om Sahara. Den bygger på tidigare forskning utförd under 1,000 180 Genomes Project, som syftade till att katalogisera genetisk mångfald globalt. Forskargruppen samlade in data från 12 individer i XNUMX olika afrikanska populationer söder om Sahara för att undersöka förekomsten av neandertalliknande DNA i regionen.

Forskarna övervägde olika scenarier för att förklara förekomsten av Neandertal-liknande DNA hos afrikaner söder om Sahara. I slutändan hittade de bevis som stöder hypotesen att detta genetiska material har sitt ursprung i tidigmoderna människor och senare fördes vidare till neandertalarna. Analys av ett neandertal-exemplar som levde för 120,000 XNUMX år sedan avslöjade matchande genetiskt material som finns hos afrikaner söder om Sahara. Detta material kom från delar av genomet som är känt för att ha ärvts från Homo sapiens och visade att mänskligt DNA hade överförts till neandertalare långt innan de förväntade migrationerna.

Studien betonar vikten av att inkludera olika populationer i genetisk och genomisk forskning. Den belyser vår komplexa historia av korsning med neandertalare och belyser behovet av ytterligare undersökning av våra gamla förfäder.

