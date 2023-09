Neptunus vid opposition: När och hur man observerar isjätten

Neptunus, den åttonde planeten från solen och den mest avlägsna planeten i vårt solsystem, kommer att stå i opposition tisdagen den 19 september. Det betyder att den kommer att vara i direkt linje med solen och jorden, med vår planet placerad i mitten. Som en extra bonus kommer Neptunus också att närma sig jorden, känd som perigeum, vid ungefär samma tidpunkt. Detta kommer att få den avlägsna planeten att se större och ljusare ut på natthimlen, vilket skapar en utmärkt möjlighet för observation.

Från New York City kommer Neptunus att stiga i öster vid cirka 6:58 EDT och bli synlig några timmar senare. På sin högsta punkt på himlen, runt 12:51 EDT onsdagen den 20 september, kommer Neptunus att vara 46 grader över horisonten. Den kommer att ligga i konstellationen Fiskarna.

Det är dock viktigt att notera att även om Neptunus är i perigeum, är jorden och isjätten fortfarande otroligt långt ifrån varandra. Under denna närmaste inflygning kommer Neptunus fortfarande att vara cirka 2.7 miljarder miles från vår planet. För att ge lite perspektiv är jorden och Mars åtskilda av ett genomsnittligt avstånd på 140 miljoner miles. Det betyder att det genomsnittliga avståndet mellan Mars och jorden kan passa mellan jorden och Neptunus nästan 20 gånger över.

På grund av dess enorma avstånd kan Neptunus inte ses på himlen med blotta ögat. Den har en bredd på 31,000 50,000 miles (XNUMX XNUMX kilometer), ungefär fyra gånger så stor som jorden, vilket gör den till den fjärde största planeten i vårt solsystem. Neptunus synlighet kräver dock användning av ett teleskop eller en kvalitetskikare och gynnsamma väderförhållanden.

Sammanfattningsvis är Neptunus motstånd och närhet till jorden ett utmärkt tillfälle att se och studera denna avlägsna isjätte. Genom att använda lämplig utrustning och hitta en lämplig plats kan skyskådare förundras över vårt solsystems underverk.

