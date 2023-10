Dränering av akvifärer i kaotiska terränger på mars avslöjar bevis på antika Mud Lake

En landmärkeupptäckt av ett samarbetsteam ledd av Alexis Rodriguez från Planetary Science Institute har avslöjat bevis på sedimentära slätter som skapats av akviferdränering i Mars kollapsformationer som kallas kaotiska terränger. Forskarna fokuserade på en sedimentär enhet inom Hydraotes Chaos, som de tolkar som resterna av en lersjö bildad av utsläpp från gasladdad lerstenstratigrafi som går tillbaka till nästan 4 miljarder år sedan. Denna tidsperiod sammanfaller med en tid då Mars yta sannolikt var beboelig. Sedimenten som finns i detta område kan hysa bevis på forntida liv.

Forskningen, med titeln "Utforska bevisen för sedimentära utbrottsrester i mitten av Amazonas akvifär i en kaotisk terräng på Mars" och publicerad i Nature Scientific Reports, var ett samarbete med medförfattare från NASA Ames Research Center, University of Arizona, Autonomous University of Barcelona, ​​Blue Marble Space Institute of Science och University of Florida.

Ett av de spännande fynden är förekomsten av lervulkaner och diapirer i Hydraotes Chaos, som är utbredda och tros vara resultatet av sedimentär vulkanism. Istället för magmauppgångar och utbrott når och bryter våta sediment och salter ytan och bildar högar och flöden. Dessa högformationer förekommer endast över de kaotiska terränggolvsmaterialen och inte på mesas, vilket tyder på en länk i materialsammansättning snarare än en uppkomst av regionala förlängningskrafter som genereras av magmatiska uppgångar.

Forskningen är ett viktigt steg för att förstå Mars geologiska historia och potentiella beboelighet. Det belyser vikten av att undersöka dessa kaotiska terränger, eftersom de kan ha ledtrådar till den potentiella existensen av tidigare liv på den röda planeten. När utforskningen av Mars fortsätter, kommer ytterligare studier av akviferdränering och sedimentära formationer att vara avgörande för att låsa upp mysterierna i planetens förflutna.

Källor:

– Planetary Science Institutes pressmeddelande

– Naturvetenskapliga rapporter