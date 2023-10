Bevis för forntida Mud Lake på Mars ger ledtrådar till potentiell beboelighet

En nyligen genomförd studie ledd av Alexis Rodriguez från Planetary Science Institute har avslöjat bevis på sedimentära slätter som skapats av akviferdränering i Mars kollapsformationer som kallas kaotiska terränger. Dessa fynd kastar ljus över den potentiella beboeligheten på Mars för miljarder år sedan.

Forskarna fokuserade på en sedimentär enhet inom Hydraotes Chaos, som de tror är resterna av en lersjö som bildats av utsläpp från gasladdad lerstensstratigrafi. Denna lersjö beräknas ha bildats för nästan 4 miljarder år sedan, under en tid då Mars kan ha kunnat försörja liv. Sedimenten i denna lersjö kan innehålla bevis på tidigare eller till och med nuvarande liv på Mars.

Studien involverade ett samarbete mellan forskare från Planetary Science Institute, NASA Ames Research Center, University of Arizona, Autonomous University of Barcelona, ​​Blue Marble Space Institute of Science och University of Florida. Genom att studera Mars akviferdränering upptäckte teamet enorma översvämningskanaler och omfattande erosion i planetens norra lågland.

Att ge sig in på dessa norra slätter för provtagning skulle dock vara utmanande på grund av svårigheten att skilja mellan material från akvifärerna och material som eroderats och transporteras av översvämningskanalerna. De sedimentära slätterna inom Hydraotes Chaos erbjuder en unik möjlighet för undersökning, eftersom de ger en mer målinriktad utforskning av antika akvifermaterial.

Forskarnas numeriska modeller tyder på att lersjöns källakvifer troligen bildades från fassegregering i lerstenen, vilket resulterade i stora vattenfyllda kammare flera kilometer breda och hundratals meter djupa. Denna process kan ha utlösts av påträngande magmatisk aktivitet. Den observerade segmenterade sättningen över den kaotiska terrängen indikerar närvaron av sammankopplade kammare, som kunde ha varit stabila, vattenfyllda jättegrottor.

Återstoden av denna uråldriga lersjö kan innehålla akvifermaterial berikade med biomolekyler som har varit gömda i Mars underyta i miljarder år. NASA Ames överväger dessa sedimentära slätter som en potentiell landningsplats för ett uppdrag att söka efter bevis för biomarkörer, särskilt lipider. Dessa biomolekyler är mycket resistenta och kunde ha överlevt över miljarder år på Mars.

Förutom lersjön upptäckte studien också utbredda lervulkaner och möjliga diapirer inom studieregionen. Dessa funktioner erbjuder ytterligare möjligheter att utforska underjordiska bergarter som kan ha varit beboeliga. Att ta prover på sedimenten och studera sammansättningen av denna gamla lersjö kan ge värdefulla insikter om Mars geologiska förflutna och potentialen för tidigare eller nuvarande liv på planeten.

