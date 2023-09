Människor som driver förlust av flera grenar i livets träd, visar studien

En ny studie varnar för hotet om en sjätte massutrotning orsakad av mänskliga aktiviteter, och säger att människor driver förlusten av hela grenar av "Livets träd". Studien, publicerad i Proceedings of the National Academy of Sciences, är unik eftersom den undersöker utrotningen av hela släkten snarare än bara enskilda arter.

Forskarna fokuserade på ryggradsdjursarter (exklusive fiskar) och fann att av de 5,400 73 släkten som studerades hade 500 dött ut under de senaste XNUMX åren, och de flesta av dem har försvunnit under de senaste två århundradena. Denna utrotningshastighet är mycket högre än vad som skulle förväntas baserat på uppskattningar från fossilregistret.

Mänskliga aktiviteter som förstörelse av livsmiljöer, överfiske och jakt identifieras som den främsta orsaken till denna utrotningskris. Förlusten av ett släkte kan få långtgående konsekvenser för ett helt ekosystem. Studiens medförfattare, Gerardo Ceballos, lyfter fram det brådskande av situationen och säger: "Vår oro är att ... vi förlorar saker så snabbt att det för oss signalerar civilisationens kollaps."

Medan alla experter är överens om att den nuvarande utrotningshastigheten är alarmerande, är om detta utgör en sjätte massutrotning en fråga om debatt. Forskare definierar en massutrotning som förlust av 75 % av arterna under en kort tidsperiod. Enligt Robert Cowie, biolog vid University of Hawaii, med denna definition, har en sjätte massutrotning ännu inte inträffat.

Studiens resultat av att hela grenar av Livets träd går förlorade understryker dock hur allvarlig situationen är. Denna studie visar det akuta behovet av åtgärder för att bevara den biologiska mångfalden och skydda mänsklighetens framtid.

Källor:

– Ceballos, G., et al. (2023). Biologisk förintelse via den pågående sjätte massutrotningen signalerad av ryggradsdjurspopulationsförluster och nedgångar. Proceedings of the National Academy of Sciences.

– Dawn, 20 september 2023