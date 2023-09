Människor som kör förlust av hela grenar av livets träd, varnar ny studie

En nyligen publicerad studie publicerad i Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) har avslöjat att människor orsakar utrotning av hela grenar av "Livets träd", vilket ger upphov till oro för en potentiell sjätte massutrotning. Studien, utförd av forskare vid National Autonomous University of Mexico, fokuserar på utrotningen av hela släkten, som är klassificeringar mellan arter och familjer.

Till skillnad från tidigare studier som bara undersökte förlusten av enskilda arter, analyserar denna forskning försvinnandet av hela släkten. Det är ett betydande bidrag eftersom det ger en djupare förståelse för de nuvarande utrotningsfrekvenserna. Professor Gerardo Ceballos, en av medförfattarna till studien, betonar att utrotningskrisen är lika allvarlig som klimatförändringskrisen men ofta förbises.

Genom att undersöka data från International Union for Conservation of Nature (IUCN), fann forskarna att 73 släkten har dött ut under de senaste 500 åren, med majoriteten av utrotningar som inträffat under de senaste två århundradena. Detta är alarmerande, eftersom baserat på tidigare utrotningshastigheter borde endast två släkten ha gått förlorade under samma tidsram.

Studien tillskriver mänskliga aktiviteter såsom förstörelse av livsmiljöer, överfiske och jakt som de främsta orsakerna till dessa utrotningar. Förlusten av även ett enda släkte kan få långtgående konsekvenser för ekosystemen. Forskarna tror att brådskande åtgärder krävs för att förhindra ytterligare förlust och kollaps av civilisationer.

Även om det råder enighet bland experter om att den nuvarande utrotningshastigheten är alarmerande, förblir huruvida den uppfyller kriterierna för en sjätte massutrotning ett ämne för debatt. En massutrotning definieras som förlust av 75 % av arterna inom en kort tidsperiod. Men om den nuvarande utrotningshastigheten kvarstår eller ökar, är det troligt att en massutrotning inträffar.

Studiens författare lyfter fram behovet av att prioritera skydd och återställande av naturliga livsmiljöer för att förhindra ytterligare utrotning. De menar att det fortfarande går att rädda många släkten om omedelbara åtgärder vidtas.

Källor: Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)

Definitioner:

Genera: I klassificeringen av levande varelser är ett släkte en rangordning mellan art och familj.

Art: En grupp organismer som delar liknande egenskaper och kan fortplanta sig för att producera fertil avkomma.

Massutrotning: En snabb förlust av en betydande andel arter inom en kort tidsperiod, vilket leder till stora ekologiska och evolutionära förändringar.

Livets träd: En metaforisk representation av relationerna mellan olika arter, som spårar deras evolutionära historia tillbaka till en gemensam förfader.