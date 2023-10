Banar vägen: Forskare experimenterar med smältande månyta för att skapa månvägar

By

Kapplöpet mot månen håller på att värmas upp, med flera rymdorganisationer och privata företag som siktar på att utföra månlandningsuppdrag inom en snar framtid. Men med utsikten att dussintals uppdrag kommer att ske samtidigt, har behovet av att hantera måntrafiken blivit en prioritet. För att åstadkomma detta har forskare arbetat på en teknik för att asfaltera månvägar genom att smälta månens yta.

Under Apollo-programmet genomförde NASA sex landningsuppdrag med besättning, men den längsta sträckan som reste på månen var av Apollo 17-astronauter som använde Lunar Roving Vehicle (LRV). De körde anmärkningsvärda 7.6 kilometer från månmodulen, vilket markerar det högsta rekordet för långdistansresor på månen. Men denna resa kom med sina utmaningar. Rovern tappade sin bakskärm, blev täckt av måndamm och nästan överhettad. För att hålla rovern i drift var astronauterna tvungna att improvisera en ersättningsskärm med tejp, gamla månkartor och klämmor. Månens robusta och oförutsägbara terräng gjorde det omöjligt att köra fram och utföra underhåll.

En av de stora utmaningarna för månlandningsuppdrag är frågan om måndamm. När landningsfarkoster landar lossnar deras propeller stora mängder material och skapar dammplymer som sprider sig över månens yta. För att övervinna detta problem har forskare föreslagit idén att asfaltera delar av månen för att ge smidiga och pålitliga vägar för astronauter, rymdfarkoster och rovers.

European Space Agency (ESA) har arbetat med PAVER-projektet, som går ut på att smälta simulerad månregolit med hjälp av en koldioxidlaser. Genom att experimentera med olika balkstorlekar upptäckte forskarna att en 4.5 centimeters stråle uppnådde önskad effekt, vilket resulterade i ett slätt, glasliknande material. Istället för att skapa ett stort stycke material, smälte forskare triangulära former med reliefhål i sina centra, som kan fungera som individuella brickor eller tegelstenar, sammankopplade för att skapa vägar eller landningsplattor.

Att implementera denna metod på månen skulle innebära att man använder en stor Fresnel-lins för att fokusera solljus som ett förstoringsglas. De nuvarande uppskattningarna tyder på att en 100 kvadratmeter stor landningsplatta skulle kunna byggas på månen på cirka 115 dagar.

När vi går vidare mot framtida månuppdrag är konceptet att skapa månvägar inte längre bara en sci-fi-idé. Med pågående experiment och forskning banar forskare vägen för en ny era av månutforskning.

