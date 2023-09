Forskare upptäcker den kemiska mekanismen hos kiseldioxidbelagda nanodiamanter för kvantberäkning och biomärkning

Forskare från San Jose State University (SJSU) har avslöjat bindningsmekanismen som är ansvarig för bildandet av enhetliga kiseldioxidskal på nanodiamanter. Teamet använde kraftfulla röntgenstrålar genererade av Stanford Synchrotron Radiation Lightsource (SSRL) vid SLAC National Accelerator Laboratory för att studera nanomaterialen. Resultaten, publicerade i tidskriften ACS Nanoscience Au, ger avgörande insikter i kemin som är involverad i skapandet av kiseldioxidbelagda nanodiamanter.

Nanodiamanter är ultrasmå syntetiska diamanter med anmärkningsvärda egenskaper. Trots sin lilla storlek har nanodiamanter perfekta kolgitter, och de kan uppvisa svar på magnetfält, elektriska fält och ljus vid rumstemperatur. Dessa unika egenskaper gör nanodiamanter lämpliga för olika applikationer, inklusive kvantberäkning och biomärkning av celler.

För att förbättra funktionaliteten hos nanodiamanter har forskare övergått till att belägga diamantpartiklarna med kiseldioxid. Kisel ger inte bara ett slätt och skyddande skal för nanodiamanterna utan möjliggör också ytmodifiering. Genom att lägga till specifika taggar till kiseldioxidbeläggningen kan forskare rikta nanodiamanter mot specifika celler eller platser. Denna kontroll över nanodiamantrörelsen har betydande konsekvenser för tillämpningar inom biomedicin och bioteknik.

I över ett decennium har forskare varit förbryllade över mekanismen bakom bildandet av kiseldioxidbeläggningen på nanodiamanter. SJSU-forskare upptäckte att alkoholkemiska grupper på nanodiamantytan spelar en avgörande roll för att underlätta tillväxten av kiseldioxidskal. De fann att införandet av ammoniumhydroxid med etanol under beläggningsprocessen leder till produktionen av dessa alkoholgrupper.

För att undersöka ytorna gömda under kiseldioxidbeläggningen använde forskarna vid SJSU SSRL:s röntgenanläggningar. De använde en övergångskantsensor, en superkänslig termometer, för att upptäcka temperaturförändringar och omvandla dem till röntgenenergier. Genom röntgenabsorptionsspektroskopi (XAS) undersökte teamet nanodiamanternas ytor och mätte tjockleken på kiseldioxidbeläggningen på en nanometerskala. Resultaten visade effektiviteten av XAS för att studera nedsänkta material som nanodiamanter.

Kunskapen från att förstå bindningsmekanismen hos kiseldioxidbelagda nanodiamanter öppnar nya vägar för forskare. Abraham Wolcott, huvudforskaren av studien, planerar att undersöka användningen av andra material, såsom titan och zinkoxider, för att belägga nanodiamanter. Dessa alternativa beläggningar kan ytterligare utöka användningen av nanodiamanter inom kvantavkänning och biologisk märkning.

Resultaten av denna forskning ger värdefulla insikter i nanodiamantbeläggningarnas kemi och erbjuder möjligheter att optimera kiseldioxidskalet och utforska andra beläggningsmaterial. Med en bättre förståelse för den kemiska mekanismen bakom kiseldioxidbelagda nanodiamanter kan forskare fortsätta att låsa upp potentialen hos dessa små diamanter för kvantberäkningar och biomärkningstillämpningar.

källa:

– Perla J. Sandoval et al, Quantum Diamonds at the Beach: Chemical Insights into Silica Growth on Nanoscale Diamond using Multimodal Characterization and Simulation, ACS Nanoscience Au (2023). DOI: 10.1021/acsnanoscienceau.3c00033