En ny grundsmak: Ammoniumklorid framkallar ett svar från tungan

Forskare vid USC Dornsife College of Letters, Arts and Sciences har gjort en betydande upptäckt inom området för smakuppfattning. Under ledning av neuroforskaren Emily Liman har teamet hittat bevis på en sjätte grundsmak. I en studie publicerad i Nature Communications fann de att tungan reagerar på ammoniumklorid, en förening som finns i saltlakrits, genom samma proteinreceptor som signalerar sur smak.

I decennier har forskare insett att tungan har ett starkt svar på ammoniumklorid, men de specifika tungreceptorerna som upptäcker det var okända. Liman och hennes team har tidigare identifierat proteinet som ansvarar för att upptäcka sur smak, kallat OTOP1. De upptäckte att detta protein bildar en kanal för vätejoner, som är nyckelkomponenten i syror som tungan känner som sura. Teamet undrade om ammoniumklorid på något sätt kunde utlösa detta protein.

Genom experiment med laboratorieodlade mänskliga celler introducerade forskarna Otop1-genen för att producera OTOP1-receptorproteinet. De exponerade sedan cellerna för syra eller ammoniumklorid och mätte svaren. De fann att ammoniumklorid är en stark aktivator av OTOP1-kanalen, till och med bättre än syrorna själva. Föreningen frigör små mängder ammoniak, vilket höjer pH inuti cellen och resulterar i ett protoninflöde genom OTOP1-kanalen.

Denna upptäckt lägger till ammoniumklorid till listan över grundläggande smaker, som för närvarande inkluderar sött, surt, salt, bittert och umami. Att förstå mekanismerna bakom smakuppfattning är viktigt för livsmedelsvetenskapen och kan få konsekvenser för att utveckla nya smaker och förbättra smakupplevelser.

Källa: Nature Communications (DOI: 10.1038/s41467-023-41637-4)