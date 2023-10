Avslöja hotade arters dolda genetiska hemligheter

Ett internationellt samarbete har inlett ett extraordinärt uppdrag för att avslöja de genetiska hemligheterna hos jordens hotade arter. University of Connecticuts Biodiversity and Conservation Genomics-team, i samarbete med Oxford Nanopore Technologies och US Department of Agriculture Forest Service, leder ett initiativ för att kartlägga DNA från förbisedda hotade arter.

Projektet började med att en grupp studenter kartlade DNA från det hotade smörnötsträdet. Butternut-trädet, inhemskt i Nordamerika, står inför en befolkningsminskning på grund av en importerad svamp från Asien. Genom att sekvensera smörnötsträdets genom hoppas forskarna få insikter i dess överlevnadsmekanismer och potentiellt rädda arten från utrotning.

Denna banbrytande insats är bara början. Teamet har planer på att sekvensera DNA från andra utrotningshotade arter som pumpaska, djuphavskoraller och den rödventilerade kakaduan. Genom denna omfattande forskning siktar forskare på att skapa ett bibliotek med genetisk information som kan informera om restaurerings- och bevarandebeslut.

Många av dessa arter har inte studerats omfattande vetenskapligt, och deras DNA-sekvenser är i stort sett okända. Genom att sekvensera arvsmassan hos hotade arter kan forskare få en djupare förståelse för deras unika egenskaper och identifiera gener som bidrar till deras överlevnad.

En av de fascinerande aspekterna av denna forskning är variationen av ploiditet som observeras hos dessa arter. De flesta djur är diploida och har två kopior av varje kromosom, medan vissa växter kan vara tri- eller tetraploida. Emellertid tros pumpaskträdet som sekvenseras i år vara oktaploid, överträffa förväntningarna och väcker spännande frågor om dess genetik.

Effekterna av detta projekt sträcker sig bortom att bevara den biologiska mångfalden. Det ger också värdefull verklig forskningserfarenhet för studenter på grundnivå, vilket gör att de kan bidra till vetenskaplig utforskning och bevarandeinsatser.

FAQ:

F: Vad är DNA?

A: DNA, eller deoxiribonukleinsyra, är en molekyl som bär genetiska instruktioner för utveckling, tillväxt och reproduktion. Den består av nukleotider och bildar en dubbel helixstruktur. DNA finns i nästan varje cell i en organism.

F: Vad är en art?

S: En art är en grupp av levande organismer som delar gemensamma egenskaper och kan föröka sig för att producera fertil avkomma. Det är ett grundläggande begrepp inom biologi som används för att klassificera och organisera livets mångfald.

F: Hur hjälper sekvensering av DNA utrotningshotade arter?

S: Sekvensering av DNA från hotade arter ger insikter i deras överlevnadsmekanismer och identifierar genetiska egenskaper som bidrar till deras motståndskraft. Denna information kan vägleda bevarandeinsatser och potentiellt rädda arter från utrotning.

F: Varför är det viktigt att kartlägga DNA från hotade arter?

S: Kartläggning av DNA från utrotningshotade arter hjälper till att skapa ett bibliotek med genetisk information som kan informera restaurerings- och bevarandebeslut. Det bidrar också till vetenskaplig kunskap genom att avslöja nya insikter om den unika genetiska sammansättningen av dessa arter.