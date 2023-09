Parasitiska maskar manipulerar myror för att navigera i grässtrån

By

En nyligen genomförd studie har avslöjat att parasitmaskar som kallas lansettleverflingor har en mer sofistikerad strategi för att infektera myror än man tidigare trott. Dessa maskar tvingar myror att klättra uppför grässtrån och sedan klättra ner igen när vädret blir för varmt. Syftet med denna manipulation är att öka chanserna för att myrorna äts av större djur, vilket gör att maskarna kan fortsätta sin livscykel.

Lancetleverflingor lever främst inuti kor eller andra betande idisslare som vuxna. Maskarna lägger ägg i gräset genom kons utsöndring, som sedan äts upp av sniglar. Inuti sniglarna når maskarna nästa larvstadium och förökar sig asexuellt. Sniglarna reagerar på angreppet genom att bilda cystor runt maskarna, som så småningom hostas ut och intas av myror tillsammans med masklarverna.

Väl inne i en myra går larverna in i sitt nästa skede av livet. De flesta migrerar till myrans mage, men en kommer att ta sig till hjärnan och ta kontroll. Den infekterade myran tvingas sedan klättra till toppen av ett grässtrå och fästa sig, vilket ger en möjlighet för större djur att äta upp myran och maskarna. Maskarna når äntligen vuxen ålder i sin sista värd, flyttar till levern, matar, parar sig och lägger ägg för att starta om cykeln.

Ett team av forskare vid Köpenhamns universitet bestämde sig för att undersöka denna komplexa process ytterligare. De studerade över tusen infekterade myror i en skog i Danmark och fann att temperaturen hade störst inverkan på myrornas beteende. Myrorna stannade på gräset under svala dagar men kröp ner igen under varma dagar. Detta tyder på att maskarna manipulerar myrorna på natten och på morgonen för att placera dem i gräset när betande djur är aktiva och sedan skydda dem från solen under dagen.

Dessa fynd belyser komplexiteten i parasitbeteende och behovet av ytterligare forskning för att förstå de specifika mekanismer som används av dessa flukes för att manipulera myrornas hjärnor. Medan människor ibland kan bli infekterade av lansettleverflingor, är dessa infektioner sällsynta och människor är oavsiktliga värdar.

