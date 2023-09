Parasitiska maskar manipulerar myror för att klättra på grässtrån

Ny forskning har avslöjat att parasitmaskar, speciellt lansettleverflingor, har förmågan att manipulera myror att klättra uppför grässtrån och sedan klättra ner igen när vädret blir för varmt. Dessa maskar har en komplex livscykel som är beroende av att de blir uppätna av större djur för att fortsätta sin reproduktionscykel.

Lansettleverflingorna lever främst som vuxna inuti kor eller andra betande idisslare. Men för att nå sin slutliga värd går de igenom en rad etapper. Maskäggen utsöndras av kor och hamnar i gräs, där de konsumeras av sniglar. Inuti sniglarna når maskarna sitt larvstadium och förökar sig asexuellt. Sniglarna svarar på angreppet genom att bilda cystor runt maskarna, som sedan hostas ut som slembollar. Myror konsumerar omedvetet dessa slembollar, tillsammans med masklarverna.

Väl inne i myran växer larverna och vandrar till myrans mage, medan en larv tar sig till myrans hjärna och tar kontroll. Den infekterade myran manipuleras sedan för att klättra till toppen av ett grässtrå och greppa om det, vilket gör den till ett enkelt mål för idisslare som strövar omkring att oavsiktligt konsumera myran och parasiterna. Väl inne i den slutliga värden når maskarna vuxen ålder, flyttar till levern, matar, parar sig och lägger ägg, vilket startar om cykeln.

Forskare vid Köpenhamns universitets institution för växt- och miljövetenskap genomförde en studie för att bättre förstå beteendet hos infekterade myror. De observerade över 1,000 13 infekterade myror i Bidstrup Forests, Danmark, under XNUMX dagar utan på varandra följande. Studien fann att temperaturen spelade en betydande roll i myrornas beteende. Under svala dagar stannade myrorna i första hand på gräset, medan de under varmare dagar kröp ner igen och återupptog sina normala aktiviteter. Detta tyder på att maskarna manipulerar myrorna under natten och tidigt på morgonen.

Studien belyser komplexiteten och sofistikeringen hos dessa parasiter och hur lite vi fortfarande vet om dem. Ytterligare forskning behövs för att avslöja de specifika mekanismer som gör det möjligt för fluksarna att manipulera myrans hjärna. Medan människor ibland kan bli angripna av dessa maskar, är infektioner sällsynta och människor är oavsiktliga värdar.

källa: The Guardian