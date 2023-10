Nya insikter om jordskorpans styrka från akustiska mönster i stenar

By

En nyligen genomförd studie utförd av ett team av geologer vid MIT har avslöjat att akustiska mönster i stenar kan ge värdefull information om styrkan och stabiliteten hos jordskorpan. Genom att utsätta prover av marmor för olika tryck i laboratoriestudier fann forskarna att stenarna avgav låga "bommar" under låga tryck och genererade högre knaster under högre tryck.

Dessa akustiska mönster kan hjälpa forskare att identifiera de typer av sprickor och sprickor som finns på olika djup i jordskorpan, vilket gör det möjligt för dem att identifiera instabila regioner som kan vara utsatta för jordbävningar eller vulkanutbrott. Resultaten av studien, publicerade i Proceedings of the National Academy of Sciences, kan också hjälpa till vid utforskning och utvinning av geotermisk energi.

Jordskorpan är sammansatt av stenar som varierar i styrka och stabilitet. Stenar nära ytan är vanligtvis spröda och spricker lätt, medan stenar på större djup utsätts för enorma tryck och värme, vilket får dem att flyta. Övergången från sprött till duktilt beteende, känd som "brött-till-duktil övergång", är inte väl förstådd. Det tros vara den punkt där stenar är som starkast i jordskorpan och där stora jordbävningar uppstår.

Forskarna undersökte hur styrkan och stabiliteten hos stenar påverkas av deras mikroskopiska defekter, såsom sprickor, sprickor och porer. Eftersom det är en utmaning att visuellt kartlägga dessa defekter använde teamet ultraljud för att analysera det akustiska beteendet hos stenar. Ljudvågorna skulle studsa, vibrera och reflektera de mikroskopiska defekterna, vilket ger insikt i deras mönster.

Genom att utsätta marmorprover för högtrycksförhållanden medan de övervakade ultraljudsvågorna kunde teamet observera de akustiska mönstren som produceras av stenarna. Detta gjorde det möjligt för dem att förstå beteendet hos stenar under olika tryck och djup, vilket gav ljus över fysiken som är involverad i deras deformation.

Denna studie skulle kunna bidra till en bättre förståelse av jordskorpan och hjälpa till att identifiera potentiellt farliga områden. Dessutom har det konsekvenser för utvinningen av geotermisk energi, eftersom det ger insikter i borrtekniker för bergarter i blandade förhållanden.

Källor: MIT, Proceedings of the National Academy of Sciences