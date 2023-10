Forskare identifierar triggers för bakteriella patogener, vilket öppnar dörren för nya behandlingsstrategier

Ny forskning utförd vid University of Nevada, Las Vegas (UNLV) belyser skadliga bakterier och hur de aktiverar vissa gener som orsakar sjukdomar i människokroppen. Under ledning av mikrobiologen Helen Wing har ett team av tvärvetenskapliga forskare fokuserat sin uppmärksamhet på Shigella, en dödlig bakteriell patogen som är ansvarig för att orsaka symtom som bukkramper, feber och diarré. Centers for Disease Control and Prevention uppskattar att Shigella-infektioner leder till 600,000 XNUMX dödsfall globalt varje år.

En av de viktigaste upptäckterna av forskarna är rollen av ett stort protein som kallas VirB, som fungerar som en "switch" som utlöser bakterien att orsaka sjukdom hos människor. Proteinet binder till Shigellas DNA, vilket aktiverar sjukdomen. Studien fann dock att störning av bindningsprocessen av VirB potentiellt kan förhindra Shigella från att orsaka sjukdom.

Forskningen, publicerad i tidskriften mBio, har fått erkännande som ett "Editor's Pick." När substitutioner görs i VirB-proteinet förlorar det sin förmåga att aktivera virulensgener i Shigella, vilket effektivt gör bakterien icke-infektiös. Detta fynd öppnar möjligheten att utveckla behandlingar som riktar sig mot VirB-proteinet för att bekämpa Shigella-infektioner.

Teamet vid UNLV:s mikrobiologilabb strävar efter att få en bättre förståelse för dessa "switch"-proteiner, som kan omvandla typiskt ofarliga bakterier till aggressiva patogener. Det slutliga målet är att avslöja metoder för att kontrollera sjukdomsframkallande bakterier och potentiellt utveckla nya läkemedel som riktar sig mot dessa proteiner.

Implikationerna av denna forskning sträcker sig bortom Shigella till andra patogener. Forskarna tror att liknande metoder kan tillämpas på andra kliniskt relevanta bakterier genom att rikta in sig på olika proteiner som är involverade i sjukdomsvirulens. Genom att förstå funktionen och interaktionerna mellan dessa proteiner hoppas forskarna förbättra behandlingsstrategier och lindra bördan av infektionssjukdomar över hela världen.

En av nyckelmolekylerna som är involverade i bindningsprocessen är cytidintrifosfat (CTP), som är avgörande för regleringen av VirB. Genom att störa CTP-bindningen hoppas forskarna kunna utveckla behandlingsstrategier som kan minimera effekten av skadliga bakterier som Shigella.

Denna forskning markerar ett viktigt steg framåt för att avslöja triggers för bakteriella patogener och öppnar dörren till nya vägar för behandling och förebyggande. Genom att förstå mekanismerna som tillåter bakterier att orsaka sjukdomar kan forskare utveckla effektivare strategier för att bekämpa dessa infektioner och förbättra den globala hälsan.

Källa: University of Nevada, Las Vegas [Ingen URL]