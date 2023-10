Nya insikter om den försvinnande kontinenten

By

Geologer har länge varit fascinerade av det ständigt föränderliga pusslet på jordens kontinenter. Ett nyligen genomfört genombrott av ett team vid Utrecht University i Nederländerna har kastat ljus över en kontinent som mystiskt försvann för miljoner år sedan. Känd som Argoland, bröt denna 5,000 155 km långa landmassa av från västra Australien för cirka XNUMX miljoner år sedan. Däremot hade dess vistelseort förblivit ett pussel tills nu.

Nyckeln till att lösa detta mysterium låg under havets yta, där ett enormt "tomrum" känt som Argo Abyssal Plain gav avgörande ledtrådar. Med hjälp av havsbottens struktur drog forskarna slutsatsen att Argoland hade drivit nordväst och så småningom bosatt sig under öarna i Sydostasien. Tvärtemot förväntningarna upptäcktes ingen stor kontinent under dessa öar. Istället hittades bara rester av små kontinentala fragment, omgivna av mycket äldre oceaniska bassänger.

Forskarna vid Utrecht University gav sig ut på en resa för att pussla ihop vad som hade blivit av det saknade landet. De upptäckte att en annan "försvunnen" kontinent, som hittades 2019, hade sjunkit in i jordens mantel och lämnat kvar bara det översta lagret som bildade bergen i södra Europa. Argoland hade dock inte lämnat några sådana kvarlevor.

Denna uppenbarelse belyser vikten av att förstå jordens geologiska förflutna. Geologen Douwe van Hinsbergen förklarade att rekonstruktioner av tidigare superkontinenter och förståelse av jordens geografi under tidigare epoker är avgörande för att få insikter i processer som utvecklingen av biologisk mångfald, klimat, att hitta råvaror och förstå bergsformationer och plattektonik.

Genom sju års forskning upptäckte teamet att Argoland splittrades i olika fragment, som de döpte till Argopelago. Dessa mikrokontinentala fragment separerades av äldre oceaniska bassänger, som liknade andra nedsänkta kontinenter som Greater Adria och Zeelandia. Fragmenten anlände till sina nuvarande platser för cirka 300 miljoner år sedan, och idag ligger de djupt under Indonesiens och Myanmars frodiga djungler.

Detta genombrott ger inte bara nya insikter i Sydostasiens geologi utan fördjupar också vår förståelse av jordens dynamiska förflutna och de mekanismer som formar vår planet.

FAQ

F: Varför ansågs Argoland vara ett pussel?

S: Argoland, en kontinent som lossnade från västra Australien, försvann, vilket lämnade experter förbryllade över dess läge.

F: Hur löstes mysteriet med Argoland?

S: Forskare vid Utrecht University använde havsbottens struktur för att spåra driften av Argoland, som hamnade under öarna i Sydostasien.

F: Vad upptäckte forskarna om Argoland?

S: Tvärtemot förväntningarna hittades ingen stor kontinent under öarna i Sydostasien. Istället upptäcktes små kontinentala fragment omgivna av äldre oceaniska bassänger.

F: Vad är betydelsen av att studera jordens geologiska förflutna?

S: Att förstå jordens geologiska historia är avgörande för att förstå processer som biologisk mångfaldsutveckling, klimatförändringar, resursutforskning, bergsbildning och plattektonik.

F: Vad kallade forskarna fragmenten av Argoland?

S: Forskarna döpte fragmenten till Argopelago, som representerar mikrokontinentala fragment åtskilda av äldre oceaniska bassänger.

Källor: Utrecht University (URL)