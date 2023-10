Grundvattenutsläpp har konstaterats påverka Great Barrier Reef

By

En nyligen genomförd studie utförd av forskare från Southern Cross University har visat att Stora barriärrevet påverkas avsevärt av kväve och fosfor som kommer in i ekosystemet genom utsläpp av grundvatten. Denna upptäckt tyder på att nuvarande bevarande- och restaureringsinsatser kan behöva ses från ett nytt perspektiv.

Grundvattenutsläpp avser utsläpp av vatten under havets vattenlinje från källor som underjordiska akviferer och havsbotten. Med hjälp av naturliga spårämnen samlade forskargruppen in data från offshore-transekter, floder och kustborrningar längs Queensland-kusten. Teamet fann att grundvattenutsläpp bidrog med 10-15 gånger mer näringsämnen än flodtillförsel, med kväve som kom in i revet nästan dubbelt så mycket genom grundvatten än flodvatten.

Tidigare fokuserade majoriteten av ansträngningarna för att mildra näringspåverkan på revet på utflöde från flodsystem. Denna studie visar dock på behovet av att överväga långsiktig lagring av näringsämnen i grundvatten, som kan släppas ut i kustvatten under årtionden. Skadliga effekter som algblomning, utbrott av sjöstjärnor från törnekronor och fisksjukdomar har kopplats till för höga näringsnivåer.

Denna forskning betonar vikten av att förstå och hantera näringskällor för att skydda Stora Barriärrevet. Strategiska förändringar i förvaltningsmetoder är nödvändiga för att skydda revet för framtida generationer. Insatserna måste fokuseras på att minska tillförseln av näringsämnen från både grundvatten och floder.

Studien finansierades av Australian Research Council, Herman Slade Foundation och Great Barrier Reef Foundation. Genom att belysa den komplexa näringsdynamiken inom ekosystemet bidrar denna forskning till det pågående bevarande- och restaureringsarbetet för Stora Barriärrevet.

