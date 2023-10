Forntida tektonisk platta återupptäckt i Sydkinesiska havet

By

Forskare har nyligen återupptäckt en sedan länge förlorad tektonisk platta som tidigare fanns under Sydkinesiska havet. Den här gamla plattan, som fick namnet "Pontus-plattan", var en gång en fjärdedel av Stilla havets storlek och försvann för ungefär 20 miljoner år sedan. Det enda beviset på dess existens kommer från några stenfragment som hittats i bergen på Borneo och resterna av dess stora platta som upptäckts djupt inne i jordens mantel.

Pontusplattan fick sitt namn efter Pontushavet, ett hav som fanns under den tid då plattan fortfarande fanns. Denna upptäckt är särskilt överraskande eftersom dess existens inte var känd tidigare. Forskare från Utrecht University i Nederländerna studerade först Stillahavsplattan under Stilla havet när de snubblade över bevis på Pontus-plattan. När de analyserade stenprover som samlats in på Borneo upptäckte de att breddgraden för dessa stenar inte matchade latituden för några andra kända plattor.

För att reda ut detta mysterium använde forskarna datormodeller för att studera regionens geologi under de senaste 160 miljoner åren. Deras fynd avslöjade att Borneo-klipporna fyllde en lucka som tros vara underbyggd av Izanagi-plattan. Istället upptäckte de närvaron av en tidigare okänd platta, som de döpte till Pontus-plattan. Forskarna tror att Pontus-plattan bildades för minst 160 miljoner år sedan och gradvis krympte i storlek tills den slutligen försvann när den trycktes under den australiensiska plattan i söder och den kinesiska plattan i norr.

Den här upptäckten kastar ljus över Sydkinesiska havets geologiska historia och ger insikter i forntida plattektonik. Resultaten publicerades i tidskriften Gondwana Research och bygger på tidigare forskning som antydde existensen av Pontus-plattan. En decennium gammal studie utförd av samma forskargrupp identifierade en stor platta av okänt ursprung inom jordens mantel, och nu har det bekräftats att denna platta är den återstående kvarlevan av Pontus-plattan.

Sammantaget belyser denna upptäckt den dynamiska naturen hos jordskorpan och vikten av att reda ut dess geologiska historia för att bättre förstå vår planets förflutna. Identifieringen av Pontus-plattan bidrar till vår kunskap om forntida tektoniska plattor och hur de bidrar till det komplexa pusslet om jordens geologiska evolution.

Källor:

– “En länge förlorad tektonisk platta upptäckt på botten av havet” – Live Science

– “Gondwana-rekonstruktioner, en möjlig orsak till mitten till sen kenozoisk sättning på Sydkinesiska havets marginaler” – Gondwana Research