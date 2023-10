Utveckling av en modell för att förutsäga aktiveringen av östrogenreceptorer i Baikal-tätningar av miljöföroreningar

By

Forskare vid Centre for Marine Environmental Studies (CMES) vid Ehime University har utvecklat en modell som kan förutsäga miljöföroreningars förmåga att aktivera östrogenreceptorer i Baikalsälar. Denna studie använde både in vitro-experiment och datorbaserade simuleringar för att utvärdera aktiveringspotentialen för bisfenoler (BP) och hydroxylerade polyklorerade bifenyler (OH-PCB) på östrogenreceptorn α (bsERα) och β (bsERβ) subtyper.

In vitro-experimenten visade att de flesta BP och OH-PCB uppvisade östrogenliknande aktivitet mot båda bsER-subtyperna. Bland de testade BP visade bisfenol AF den starkaste östrogenliknande aktiviteten. På liknande sätt visade 4'-OH-CB50 och 4'-OH-CB30 den starkaste aktiviteten bland de testade OH-PCB:erna mot bsERα respektive bsERβ.

För att ytterligare undersöka hur dessa miljöföroreningar binder till bsER, utfördes datordockningssimuleringar. Baserat på resultaten av dessa simuleringar och de strukturella egenskaperna hos föroreningarna utvecklades kvantitativa struktur-aktivitetsrelationer (QSAR)-modeller för båda bsER-subtyperna. Dessa modeller förutspådde exakt aktiveringspotentialen för varje miljöförorening i in vitro-experimenten, och skilde mellan föreningar som aktiverar och de som inte aktiveras för både bsERα och bsERβ. Forskarna identifierade också viktiga faktorer som påverkar aktiveringspotentialen hos föroreningarna.

Dessutom har forskarna framgångsrikt konstruerat en QSAR-modell som förutsäger aktiveringspotentialen för musöstrogenreceptorer (ER) med samma metod. Detta visar tillämpbarheten av denna modelleringsmetod över olika arter.

Utvecklingen av denna modell är ett viktigt steg i att förstå och förutsäga effekterna av miljöföroreningar på Bajkalsälarnas endokrina system. Det ger ett värdefullt verktyg för att bedöma de potentiella riskerna med dessa föroreningar och informera om bevarandeinsatser för denna sårbara art.

