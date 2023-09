Ett genombrott inom diagnostik: CRISPR-teknik upptäcker Monkeypox-virus med oöverträffad precision och hastighet

Forskare från Peter Doherty Institute for Infection and Immunity och Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research har utvecklat ett revolutionerande diagnostiskt verktyg som heter MPXV-CRISPR. Publicerad i The Lancet Microbe visar deras samarbetsstudie kraften i CRISPR-tekniken för att upptäcka appoxviruset (MPXV) med oöverträffad noggrannhet och hastighet.

Även om CRISPR är allmänt känt för sina genredigeringsmöjligheter, har det nyligen utnyttjats för att designa mycket känsliga diagnostiska verktyg. MPXV-CRISPR fungerar som en "superexakt detektiv", som snabbt identifierar specifikt genetiskt material som är associerat med viruset i kliniska prover. Forskarna programmerade verktyget för att rikta in sig på genetiska sekvenser som är unika för MPXV, med hjälp av en databas med 523 MPXV-genom för att konstruera de nödvändiga "guiderna" för bindning till det virala DNA:t.

När viralt DNA är närvarande i ett kliniskt prov, styrs CRISPR-systemet till målet och avger en signal som indikerar virusets närvaro. Känsligheten och precisionen som uppnås med MPXV-CRISPR är jämförbar med guldstandard PCR-metoder men med avsevärt kortare testtid.

En av de banbrytande egenskaperna hos MPXV-CRISPR är diagnosens hastighet. Nuvarande apkoppordiagnostik involverar ofta centraliserade laboratorietester, vilket kan ta flera dagar för resultat. Däremot kan MPXV-CRISPR upptäcka viruset på anmärkningsvärda 45 minuter.

För att uppfylla de standarder som ställts upp av Världshälsoorganisationen strävar forskargruppen efter att anpassa MPXV-CRISPR till en bärbar enhet för upptäckt på plats vid vårdplatser. Denna teknik har potential att revolutionera hanteringen av apkoppor, vilket ger snabbare tillgång till korrekta diagnoser, särskilt i resursbegränsade och avlägsna områden. Genom att påskynda behandlingen och förbättra patientresultaten kan den decentraliserade metoden för testning avsevärt förbättra folkhälsoresponsen på utbrott av apkoppor.

Studien genomfördes i samarbete med Melbourne Sexual Health Center och Monash University. Forskarna tror att MPXV-CRISPR representerar ett stort framsteg inom diagnostikområdet och lovar att förändra sjukdomshanteringen i framtiden.

källa:

Lancet-mikroben. (2023). Snabb upptäckt av appoxvirus med hjälp av en CRISPR-Cas12a-medierad analys: en laboratorievaliderings- och utvärderingsstudie.