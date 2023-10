Ny teknik kombinerar avbildningsmetoder för att visualisera intracellulära processer

By

Ett team av forskare under ledning av Peter Dahlberg vid SLAC National Accelerator Laboratory utvecklar en teknik som kombinerar avbildningsmetoderna kryogen elektrontomografi (cryo-ET) och superupplösningsfluorescensmikroskopi för att visualisera intracellulära processer i hög detalj. Dahlberg strävar efter att slå samman fördelarna med båda teknikerna, vilket möjliggör identifiering av specifika biomolekyler och en heltäckande bild av deras cellulära sammanhang.

Superupplöst fluorescensmikroskopi är effektivt för att spåra enskilda molekyler, men den saknar information om den omgivande cellulära miljön. Cryo-ET, å andra sidan, ger högupplösta bilder av celler men kan inte lokalisera och spåra enskilda molekyler. Dahlbergs teknik, kallad "superupplöst kryogen korrelativ ljus- och elektrontomografi", adresserar denna begränsning genom att lägga över bilder som erhållits genom båda metoderna för att ge en tydlig visualisering av målmolekylen och dess omgivning.

Men att kombinera dessa tekniker kräver betydande optimering och modifieringar av mikroskopet. Dahlberg och hans team har arbetat med att förbättra ett fokuserat jonstrålefräsningssystem med ett bifogat svepelektronmikroskop (FIB-SEM) för att övervinna utmaningar som att blixtfrysta celler på ett litet rutnät och säkerställa kompatibiliteten för båda avbildningsmetoderna.

För att åstadkomma detta har Dahlberg modifierat FIB-SEM genom att lägga till ett optiskt mikroskop. Denna modifiering möjliggör insamling av fluorescensmikroskopidata utan att behöva flytta nätet, vilket minimerar potentiell skada och kontaminering.

Teamet har redan använt denna teknik för att studera beteendet hos proteiner i Caulobacter crescentus bakterieceller, som genomgår asymmetrisk delning. Resultaten har gett värdefulla insikter i intracellulära processer och har potential att belysa liknande mekanismer i mänskliga celler.

Dahlberg och hans team är glada över att fullt ut använda det modifierade mikroskopet och fortsätta att utveckla tekniken. Genom att kombinera cryo-ET och superupplöst fluorescensmikroskopi, syftar de till att reda ut mysterierna hos molekylära maskiner som driver grundläggande cellulära processer.

