Nobelpristagare 2023 tillkännages

Den här veckan tillkännagavs Nobelpristagarna i medicin, fysik och kemi för år 2023. Katalin Kariko och Drew Weissman fick Nobelpriset i medicin eller fysiologi för sina upptäckter relaterade till modifiering av nukleosidbas, vilket ledde till utvecklingen av effektiva mRNA-vaccin mot COVID-19. Nobelpriset i fysik tilldelades Pierre Agostini, Ferenc Krausz och Anne L'Huillier för deras arbete med att utveckla nya verktyg och utforska elektronernas värld. Moungi G. Bawendi, Louis E. Brus och Alexei I. Ekimov tilldelades Nobelpriset i kemi för deras upptäckt och syntes av kvantprickar.

Mysterium kring universums tidigaste galaxer

Rymdteleskopet James Webb har gett värdefulla insikter i universums tidiga historia och avslöjat en samling galaxer som går tillbaka till den kosmiska gryningen. Men forskare har varit förbryllade över närvaron av till synes mogna och massiva galaxer under denna tidiga period. En nyligen genomförd studie tyder på att dessa galaxer kan ha varit mindre än väntat men verkade ljusa på grund av utbrott av stjärnbildning. Detta vilseledande intryck av stor massa har förbryllat forskarna och trotsat deras förväntningar.

BlueWalker 3-satellitens inverkan på astronomi

Forskare har publicerat en studie i tidskriften Nature, som beskriver hur prototypen BlueWalker 3-satellit påverkar astronomi. Denna satellit, utvecklad av AST SpaceMobile, är en del av en konstellation avsedd att leverera mobila och bredbandstjänster över hela världen. Observationer har visat att BlueWalker 3 är ett av de ljusaste objekten på natthimlen och överglänser alla utom de ljusaste stjärnorna.

ISRO förbereder sig för Gaganyaans uppdrag

Den indiska rymdforskningsorganisationen (ISRO) gör förberedelser för de obemannade flygtesterna av Gaganyaan-uppdraget. Flight Test Vehicle Abort Mission-1 (TV-D1) förväntas äga rum i slutet av oktober 2023 från Satish Dhawan Space Center i Sriharikota. Gaganyaan-uppdraget syftar till att demonstrera förmågan att skjuta upp människor till låg omloppsbana om jorden och säkert återföra dem till jorden genom att landa i Bengaliska viken eller Arabiska havet.

Effektivt och billigt malariavaccin

University of Oxford har utvecklat ett nytt malariavaccin kallat R21/MatrixM. Tillverkad av Serum Institute of India, testades den i en fas-3-studie i fyra afrikanska länder och har visat en vaccineffektivitet på över 75 %. Detta är högre än det tidigare rekommenderade malariavaccinet, RTS,S/AS01, som hade en effekt på 56 % hos barn i åldern 5-17 månader. Det nya vaccinet är särskilt effektivt i områden där malaria är säsongsbetonad.

Forntida mänskliga fotspår i New Mexico

Ny forskning har bekräftat förekomsten av forntida mänskliga fotspår i White Sands National Park i New Mexico. Radiokol och optiskt stimulerade luminescensdateringstekniker har avslöjat att dessa fotspår går tillbaka till omkring 21,000 23,000 till XNUMX XNUMX år sedan, under den senaste istiden. Denna upptäckt indikerar att Homo sapiens redan bebodde Nordamerika mycket tidigare än man tidigare trott, även under ogästvänliga förhållanden.

Första ormspår upptäckta i Sydafrika

Forskare har identifierat det första spåret av orm i fossilregistret på Sydafrikas sydkust på Kap. Detta spårfossil, som finns i Walker Bay Nature Reserve, går tillbaka till Pleistocene-epoken för mellan 93,000 83,000 och XNUMX XNUMX år sedan. Det tros ha gjorts av en puffadderare (Bitis arietans). Denna upptäckt fyller ett tomrum i Pleistocene spår fossiler från regionen, som tidigare har dominerats av däggdjur, fåglar och reptiler spår.