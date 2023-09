NASA:s asteroidprov levereras säkert till Utahs öken

By

NASA:s senaste rymduppdrag uppnådde en stor milstolpe som en kapsel som innehåller det största jordprovet som någonsin samlats in från en asteroid som landade i Utahs öken. Kapseln, som släpptes från rymdfarkosten OSIRIS-REx, landade inom en angiven landningszon väster om Salt Lake City.

Rymdfarkosten OSIRIS-REx hade varit på ett uppdrag för att samla in ett prov från asteroiden Bennu, vilket den åstadkom tidigare i år. På söndagen gick den droppformade kapseln med den dyrbara lasten in i jordens atmosfär igen och hoppade säkert in i Utahs öken.

Detta är en betydande prestation för NASA eftersom det är första gången ett prov från en asteroid framgångsrikt har återförts till jorden sedan Apollo-uppdragen tog tillbaka månstenar på 1960- och 1970-talen. Forskare är ivriga att studera asteroidprovet eftersom det innehåller värdefulla insikter om solsystemets bildande och kan ge ledtrådar om livets ursprung på jorden.

I andra rymdrelaterade nyheter undersöker USA:s rymdstyrka möjligheten att upprätta en hotline med Kina för att förhindra kriser i rymden. General Chance Saltzman, chefen för rymdoperationer, uttryckte behovet av direkt kommunikation mellan rymdstyrkan och dess kinesiska motsvarighet för att minska spänningarna. Även om diskussioner har ägt rum internt, har inget formellt samarbete med Kina ägt rum ännu.

Att upprätta en hotline med Kina kan vara ett avgörande steg för att säkerställa fredligt samarbete i rymden och undvika potentiella konflikter eller missförstånd. USA inser vikten av internationellt samarbete i rymdutforskning och syftar till att främja bättre kommunikationskanaler med alla rymdfarande nationer.

Båda dessa utvecklingar belyser de fortsatta framstegen och samarbetet inom området rymdutforskning och den växande betydelsen av rymdbaserade aktiviteter i den moderna världen.

