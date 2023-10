Ringformig förmörkelse sett från rymden av jordobservationssatelliter

En ringformad förmörkelse som inträffade den 14 oktober gav ett spektakulärt himmelskt fenomen då månen blockerade solens centrum, vilket resulterade i en brinnande ring av ljus runt dess kanter. Förmörkelsen observerades av jordobservationssatelliter som drivs av National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), inklusive GOES-East och GOES-West.

Även om den ringformade förmörkelsen dök upp som en gyllene ring från marken, avslöjade bilderna som tagits av NOAA-satelliterna en mörkare och mer olycksbådande skugga som svepte över jordens yta. Denna skugga skapades av att månen passerade framför solen längs förmörkelsens väg.

Den ringformade förmörkelsen började i Oregon innan den flyttade över flera stater i USA, sedan korsade Mexikanska golfen in i Mexiko, Centralamerika och slutade över Atlanten. Satelliterna tog time-lapse-bilder som visar månens skugga som passerar diagonalt över jorden från övre vänster till nedre högra.

Cooperative Institute for Research in the Atmosphere (CIRA) vid Colorado State University publicerade också bilder från GOES-West-satelliten, som hade ett annat perspektiv på förmörkelsen. Dessa bilder visade månens skugga som rörde sig från västra USA till Sydamerika.

En ringformig förmörkelse inträffar när månen är längre bort från jordens yta, vilket resulterar i dess mindre storlek jämfört med solen. Som ett resultat blockerar månen inte helt solen, vilket skapar den fantastiska "ring av eld" -effekt.

Denna ringformade förmörkelse fungerade som en fängslande uppvärmning för den totala solförmörkelsen som kommer att synas i USA den 8 april 2024. Under den kommande totalförmörkelsen kommer månen att helt skymma solen, och helhetens väg kommer att sträcka sig från Mexiko genom nordöstra USA och in i Kanada.

Källor:

– National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)

– Cooperative Institute for Research in the Atmosphere (CIRA) vid Colorado State University