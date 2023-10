By

Satellitobservationer har avslöjat en oroande förlust av istäthet på Antarktis ishyllor under de senaste 25 åren, vilket understryker de accelererande effekterna av klimatförändringar. Studien, som analyserade 100,000 1 satellitradarbilder från Europeiska rymdorganisationens Copernicus Sentinel-40 och CryoSat-uppdrag, fann att över 1997 % av Antarktis flytande ishyllor har minskat avsevärt i volym sedan 162. Av de 71 antarktiska ishyllorna, en minskning i volym, vilket resulterade i en total förlust på cirka 8.3 biljoner ton is under studieperioden.

Resultaten belyser de potentiella konsekvenserna av denna isförlust. Som förlängningar av Antarktis landbaserade inlandsisar, fungerar ishyllor som en barriär som bromsar isflödet i havet och stabiliserar på så sätt glaciärer. Förlusten av ishyllor bidrar dock inte bara till stigande havsnivåer utan också till accelererad isförlust i form av sötvatten från glaciärer som rinner ut i havet. Denna dubbla påverkan utgör en betydande risk.

Studien avslöjade att smältningen av ishyllor har resulterat i att cirka 74 biljoner ton färskt smältvatten har släppts ut i havet. Detta inflöde av smältvatten kan påverka havscirkulationen, som spelar en avgörande roll för att reglera den globala temperaturen och stödja vattenlevande liv.

Forskningen visade också en komplex bild av isförlust i Antarktis. Ishyllor på den västra sidan av kontinenten, utsatta för varmare vatten på grund av olika strömmar och vindar, upplevde mer betydande isförluster jämfört med de på östra sidan. Getz ishylla, den största i Antarktis, förlorade 2 biljoner ton is sedan 1997, med cirka 5 % av förlusten tillskriven is som bröts loss och drev ut i havet. De återstående 95 % av förlusten berodde på smältning vid basen av ishyllan.

Studien drar slutsatsen att nästan hälften av ishyllorna i Antarktis krymper utan några tecken på återhämtning, vilket tyder på att de misslyckas med att regenerera under trycket av ett värmande klimat. Detta understryker det akuta behovet av fortsatt satellitövervakning av Antarktis, som Copernicus Sentinel-1 och CryoSat-uppdragen, för att spåra och förstå förändringarna som sker i detta avlägsna polarlandskap.

Källor:

– Tidskriftspublicering i Science Advances

– Europeiska rymdorganisationen (ESA) Copernicus Sentinel-1 och CryoSat satellituppdrag