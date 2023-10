Rymdskepps inverkan på jordens atmosfäriska sammansättning

By

En nyligen genomförd studie publicerad i Proceedings of the National Academy of Sciences har avslöjat att satelliter och rymdfarkoster förorenar jordens atmosfär med stora mängder metaller. Denna förorening sker i stratosfären, en region som innehåller en stor koncentration av ozon.

Forskargruppen, ledd av Dan Cziczo från University of Purdue, samlade in data genom att flyga flygplan på en höjd av nästan 12 miles. Detta gjorde det möjligt för dem att fånga exakta mätningar utan förorening från flygplansångor. Studien upptäckte att metaller som litium, koppar, aluminium och bly, som vanligtvis finns i rymdfarkoster, överträffade nivåerna av naturligt förekommande kosmiskt damm.

Dessutom fann teamet att nästan 10 procent av svavelsyrapartiklarna, som är nödvändiga för att skydda ozonskiktet, var förorenade med förångade rester från rymdfarkoster. Närvaron av unika grundämnen som niob indikerar användningen av värmesköldar i raketer. Dessa bevis pekar på föroreningarna som kommer från rymdfarkoster snarare än meteoriter, som har förblivit oförändrade i århundraden.

Miljöpåverkan av denna förorening är ännu inte helt klarlagd. Men med tanke på den förväntade ökningen av antalet satelliter i omloppsbana kan situationen förvärras. Det uppskattas att det kommer att finnas ytterligare 50,000 2030 satelliter år 50, med företag som SpaceX och Amazon som leder vägen. Denna snabba tillväxt inom rymdindustrin innebär att upp till XNUMX procent av aerosolpartiklarna i stratosfären så småningom kan innehålla metaller från att återinträda i rymdfarkoster.

Dessa fynd väcker oro för miljökonsekvenserna av rymdindustrins expansion. Ansamlingen av rymdskräp och frigörandet av mänskligt tillverkat material i stratosfären kräver ytterligare utredning. Eftersom vi fortsätter att förlita oss starkt på satelliter och rymdfarkoster, blir det avgörande att utveckla hållbara metoder som minimerar den negativa påverkan på vår atmosfär.

Källa: Proceedings of the National Academy of Sciences