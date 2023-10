NASA upptäcker möjliga "livsbyggstenar" i 4.5 miljarder år gammal asteroid

By

NASA avslöjade att en 4.5 miljarder år gammal asteroid, Bennu, potentiellt kan innehålla "byggstenarna för livet på jorden." Prover som samlades in från asteroiden under Osiris-Rex-uppdraget visade bevis på högt kolinnehåll och vatten, enligt tidiga tester utförda av den amerikanska rymdorganisationen. Dessa material visades upp under ett livestreamat evenemang på Johnson Space Center i Houston, Texas. Proverna, som uppgår till cirka 250 gram stenar och damm, returnerades till jorden förra månaden efter att en kapsel landade i Utahs öken nära Salt Lake City. NASA-administratören Bill Nelson hänvisade till provet som "vetenskaplig skatt", och sa att det kommer att bidra till undersökningar av livets ursprung på vår planet i generationer framöver. Bennu, en 4.5 miljarder år gammal kvarleva av vårt tidiga solsystem, har potential att kasta ljus över bildningen och utvecklingen av planeter.

Professor Dante Lauretta, uppdragets ledande forskare, uttryckte entusiasm över upptäckterna i asteroidmaterialet och kallade det en "tidskapsel" med uråldriga hemligheter som ger djupgående insikter om ursprunget till vårt solsystem. Den rikliga närvaron av vattenhaltiga lermineraler och kolrikt material som finns i proverna avslöjar bara en bråkdel av vad Bennu kan ha. Dessa upptäckter förbättrar inte bara vår förståelse av vårt himmelska grannskap utan erbjuder också potentiella ledtrådar till livets början. NASA:s uppdrag syftade till att samla in 60 gram asteroidprov, men forskarna blev positivt överraskade över att hitta ytterligare "bonusmaterial" som täckte uppsamlarhuvudet, kapsellocket och basen när de öppnade kapsellocket.

Sammantaget kommer studiet av Bennus prover att fortsätta att reda ut mysterierna med vårt kosmiska arv och bidra till vår förståelse av hur livet på jorden började. Den höga kolhalten och närvaron av vatten tyder på att asteroider som Bennu kunde ha spelat en avgörande roll för att så vår planet med de nödvändiga ingredienserna för att liv ska kunna växa fram och frodas.

