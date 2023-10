Ryuzo Yanagimachi, pionjär inom fertilitetsforskning, dör vid 95 år

By

Ryuzo Yanagimachi, en pionjär inom fertilitetsforskning, gick bort vid 95 års ålder den 27 september i Honolulu. Han var känd för sitt arbete med att framgångsrikt klona flera generationer av möss 1997, före tillkännagivandet av fåret Dolly, det första klonade däggdjuret. Yanagimachis banbrytande teknik, utvecklad med en av hans postdoktorander, involverade att använda cumulusceller som omger ägget, jämfört med den utsvultna vuxencellsmetod som användes av det skotska teamet som klonade Dolly. Hans metod hade en framgångsfrekvens på 2 till 3 procent, betydligt bättre än den mer råa processen som det skotska laget använde.

Trots sina bidrag till kloning förblev Yanagimachi skeptisk och varnade för farorna och de etiska problem som är förknippade med mänsklig kloning. Han betonade vikten av reproduktionsmetoder anpassade till naturens processer.

Yanagimachi föddes i Japan 1928 och studerade zoologi och djurembryologi vid University of Hokkaido. Efter att ha kämpat för att hitta akademiska tjänster inom sitt område i Japan, gick han med i Worcester Foundation for Biomedical Research i USA 1960. Han accepterade senare en tjänst vid University of Hawaii 1966, där han tillbringade resten av sin karriär.

Yanagimachi gick i pension 2005 men fortsatte att arbeta som emeritusprofessor tills strax före sin död. Han fick många utmärkelser, inklusive det prestigefyllda Kyotopriset 2021. Trots sina utmärkelser förblev Yanagimachi blygsam och tillskrev sin framgång att ställa "dumma" frågor som ibland gav betydande genombrott.

