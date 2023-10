SpaceX driver på för snabbare lanseringslicensiering

By

Sammanfattning: SpaceX sätter press på Federal Aviation Administration (FAA) för att påskynda processen för uppskjutningslicens. Företagets Starship-raket är redo för ett andra flygtest men väntar på slutgiltigt myndighetsgodkännande. SpaceX hoppas kunna lanseras under första halvan av november. Under tiden planerar Virgin Galactic att flyga sitt sjätte uppdrag på sex månader den 2 november. Små uppskjutningsföretag kämpar för att konkurrera med SpaceX:s låga priser för Falcon 9-uppdrag. SpaceX:s dominerande ställning på marknaden har haft en "enormt kylande" effekt på den lilla lanseringsindustrin. SpaceX erbjuder lanseringsmöjligheter för samåkning så lågt som 5,500 20 $ per kilogram, ett pris som är mycket lägre än vad dedikerade små bärraketer erbjuder. Tre amerikanska företag, SpaceX, Blue Origin och Virgin Galactic, har begärt en förlängning av inlärningsperioden innan nya federala säkerhetsföreskrifter för kommersiella mänskliga rymdfärdsuppdrag implementeras. Det 1-åriga moratoriet för federala bestämmelser löper ut den XNUMX januari.

SpaceX intensifierar sina ansträngningar för att få snabbare uppskjutningslicenser från Federal Aviation Administration (FAA). Företaget har slutfört de nödvändiga förberedelserna för ett andra flygtest av sin Starship-raket men väntar på slutgiltigt myndighetsgodkännande. Det tidigaste möjliga lanseringsdatumet är nu i första halvan av november. Virgin Galactic, å andra sidan, förbereder sig för sitt sjätte uppdrag på sex månader, planerat till den 2 november.

Små uppskjutningsföretag står dock inför utmaningar i att konkurrera med SpaceX:s låga priser för Falcon 9-uppdrag. Branschchefer har uppgett att SpaceX:s dominerande ställning på marknaden har haft en betydande inverkan på den lilla uppskjutningsindustrin, vilket gör det svårt för dem att konkurrera på pris. SpaceX erbjuder för närvarande uppskjutningsmöjligheter för små satelliter så lågt som $5,500 5,000 per kilogram. Även om dessa priser har ökat från de ursprungliga $XNUMX XNUMX per kilogram, är de fortfarande långt under vad dedikerade små bärraketer erbjuder.

Dessutom har tre amerikanska företag, SpaceX, Blue Origin och Virgin Galactic, gått samman för att begära en förlängning av inlärningsperioden innan nya federala säkerhetsföreskrifter för kommersiella mänskliga rymdfärdsuppdrag implementeras. Det nuvarande 20-åriga moratoriet för federala bestämmelser löper ut den 1 januari. Företagen anser att branschen ännu inte är mogen nog att anta nya säkerhetsföreskrifter, och de arbetar med FAA och andra statliga myndigheter för att etablera en ny säkerhetsföreskrift. ram för rymdtransport.

Källor:

– Källa 1: Trevor Mahlmann/Ars Technica – https://arstechnica.com/science/2021/10/rocket-report-spacex-pushes-for-faster-launch-licensing/

– Källa 2: Space News – https://spacenews.com/small-launch-companies-struggle-with-falcon-9-prices/

– Källa 3: Ars – https://arstechnica.com/science/2021/10/the-rocket-report-an-ars-newsletter/