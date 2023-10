The Advancements in Chromatography Technology: A Conversation with Zhuoheng Zhou

By

Vi hade tillfälle att prata med Zhuoheng Zhou, en forskare vid Vrije Universiteit Brussel i Belgien, som ligger i framkant när det gäller att utveckla instrument- och kolumnteknologier inom kromatografiområdet. Hans arbete fokuserar främst på att utforska tillämpningarna av kromatografi i nya biofarmaceutiska modaliteter och proteomik. Dessutom har Zhou arbetat med att utveckla ett protokoll som hjälper till vid utformningen av polymermonolitiska kapillärkolonner.

Zhous resa in i kemins värld började vid Xiamen University, där han genomgick en omfattande utbildning inom området. Efter detta fortsatte han sin MSc-examen i analytisk kemi vid Environmental Research Institute, National University of Singapore. Motiverad av sin passion för kromatografi gick Zhou sedan med i gruppen Bio-Analytical Separation Science (BASS) vid Vrije Universiteit Brussel som doktorand, under ledning av Sebastiaan Eeltink och Gert Desmet.

För närvarande är Zhou engagerad i postdoktoral forskning som kretsar kring UHPLC-instrumentering och mikrokolumnteknologi. Hans forskningsintressen spänner över olika områden, inklusive miljöanalys, biofarmaceutisk karakterisering och proteomisk profilering. Genom att fördjupa sig i dessa områden vill Zhou bidra till utvecklingen av banbrytande kromatografitekniker som har praktiska tillämpningar inom dessa viktiga områden.

FAQ:

F: Vad är kromatografi?

S: Kromatografi är en laboratorieteknik som används för att separera och analysera blandningar genom att fördela komponenterna mellan två faser, en stationär fas och en mobil fas.

F: Vad är biofarmaceutiska metoder?

S: Biofarmaceutiska modaliteter avser olika typer av terapeutiska behandlingar som härrör från biologiska källor, såsom proteiner, peptider, antikroppar eller nukleinsyror.

F: Vad är proteomisk profilering?

S: Proteomisk profilering innebär identifiering och analys av den kompletta uppsättningen av proteiner som finns i ett biologiskt prov, vilket ger värdefulla insikter om olika biologiska processer och sjukdomar.

