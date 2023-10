"Ring of Fire" Solförmörkelse lyser upp Amerika

By

En sällsynt och hisnande "ring of fire" solförmörkelse kommer att vara synlig över hela Amerika idag, som sträcker sig från Oregon till Brasilien. Till skillnad från en total solförmörkelse, där månen helt täcker solen, finns det under en ring av eldförmörkelse en ljus, flammande gräns som lämnats av månen. Förmörkelsens väg börjar från Oregon, passerar genom Nevada, Utah, New Mexico och Texas i USA, och fortsätter genom Mexikos Yucatanhalvön, Belize, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Colombia och Brasilien. Resten av västra halvklotet kommer att uppleva en partiell förmörkelse.

Klar himmel är avgörande för att se förmörkelsen, även om vissa delar av USA:s väg kan uppleva molniga förhållanden. NASA och andra grupper har planerat att livestreama evenemanget för de som inte kan bevittna det personligen. Vissa städer längs med förmörkelsens väg har uttryckt oro över att bli överväldigade av besökare, medan andra har anammat möjligheten att skapa unika upplevelser för gästerna.

Till exempel flyttade den lilla staden Reedsport i Oregon sin förmörkelsefestival inomhus på grund av risken för regn, men de hoppas fortfarande på en glimt av den himmelska händelsen. Staden Baker i Nevada har planerat aktiviteter som en trumcirkel och en dansfest, och gör det bästa av sina sju rum, som har varit bokade i över ett år. I Albuquerque, New Mexico, kommer tiotusentals människor på stadens årliga luftballongfiesta också att kunna bevittna förmörkelsen innan gryningen bryter upp.

Olika utbildningsaktiviteter och initiativ har organiserats på olika platser för att människor ska kunna uppleva förmörkelsen på ett säkert sätt. I Colombias Tatacoa-öken hjälper astronomer synskadade individer genom upphöjda kartor och temperaturförändringar när månen skymmer solen. På Cancun Planetarium i Mexiko bygger unga besökare lådprojektorer för att indirekt se eldringen. De forntida Maya, som kallade förmörkelser som "bruten sol", använde potentiellt mörkt vulkaniskt glas för att skydda sina ögon under sådana händelser.

Förberedelser görs i städer och nationalparker längs förmörkelsens väg för att ta emot de förväntade folkmassorna. Tjänstemän i Oregons Klamath County har rekommenderat invånarna att fylla på matvaror och fylla sina bensintankar vid motorvägstrafik. Bryce Canyon i Utah förväntar sig att lördagen kommer att bli den mest hektiska dagen på året, medan Brasiliens Pedra da Boca State Park förväntar sig ett stort antal ivriga observatörer.

Hela förmörkelsens varaktighet, från det att månen börjar skymma solen tills den återgår till det normala, varar cirka 2.5 till 3 timmar, med eldringens fas som varar mellan tre till fem minuter, beroende på platsen. Nästa totala solförmörkelse kommer att korsa USA i motsatt riktning nästa april, med början i Mexiko och slutar i östra Kanada. Ytterligare en ring av brandförmörkelse väntas i oktober nästa år, vid Sydamerikas sydligaste spets, med Antarktis uppleva en 2026. USA kommer att behöva vänta till 2039 för ytterligare en synlig ring av brandförmörkelse, och Alaska kommer att vara den enda staten på sin direkta väg.

Källor:

– Hindustan Times

– AP News

Definitionskällor:

– NASA