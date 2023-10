Forskare rekonstruerar ansiktet på nyckelfossil i den stora apan och mänsklig evolution

Forskare från American Museum of Natural History, Brooklyn College och Catalan Institute of Paleontology Miquel Crusafont har framgångsrikt rekonstruerat ansiktet på Pierolapithecus catalaunicus, ett betydelsefullt fossil i studiet av människoapor och människans evolution.

Pierolapithecus catalaunicus, en art som levde för cirka 12 miljoner år sedan, är avgörande för att förstå den mosaiska naturen av hominid evolution. Det är en av få arter som är kända från ett välbevarat kranium och partiellt skelett, vilket ger värdefulla insikter om dess placering i hominid-släktträdet och dess biologi.

Den tidigare förståelsen av Pierolapithecus antydde att den hade en upprätt kroppsplan innan den utvecklade anpassningar för att hänga och flytta bland trädgrenar. Men på grund av skador på kraniet har debatter om dess evolutionära position fortsatt.

För att ta itu med dessa frågor använde forskarna CT-skanningar för att praktiskt taget rekonstruera kraniet av Pierolapithecus och jämförde det med andra primatarter. De modellerade också utvecklingen av nyckelfunktioner i apans ansiktsstruktur. Deras fynd avslöjade att Pierolapithecus delar likheter i övergripande ansiktsform och storlek med både fossila och levande människoapor, men har också distinkta ansiktsdrag som inte finns hos andra mellanmiocena apor.

Resultaten stödjer tanken att Pierolapithecus representerar en av de tidigaste medlemmarna av människoapan och människofamiljen. Den evolutionära modelleringen visade att kraniet av Pierolapithecus är närmare i form och storlek den förfäders form från vilken levande människoapor och människor utvecklades. Fynden tyder också på att gibboner och siamanger, de "mindre aporna", har genomgått storleksminskning jämfört med sina förfäder.

Denna studie betonar vikten av att rekonstruera och analysera välbevarade fossiler för att bättre förstå utvecklingen av människoapor och människor. Genom att få insikter i biologin och fysiska egenskaper hos forntida arter som Pierolapithecus, kan forskare ytterligare förfina vår förståelse av vår egen evolutionära historia.

