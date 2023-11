Ny forskning utnyttjar naturens ninjor för att skydda kiwifrukter och bin

Kiwi-forskare undersöker en banbrytande lösning för att bekämpa farliga patogener inom jordbrukssektorn genom att använda naturens ninjor – fagbiokontroller. Termen "naturens ninjor" myntades av Dr. Heather Hendrickson, lektor vid University of Canterbury, för att beskriva virus som specifikt attackerar skadliga bakterier utan att skada nyttiga. Till skillnad från antibiotika som ofta har ett brett aktivitetsspektrum har fager ett begränsat värdområde, vilket gör dem mycket målinriktade och effektiva för att bekämpa patogener.

I en banbrytande strävan har Dr. Hendricksons tvärvetenskapliga forskargrupp tilldelats 8.9 miljoner USD från 2023 Ministry of Business, Innovation and Employment Endeavour Fund för att utveckla fag-"cocktails" för att ta itu med viktiga jordbrukspatogener. Initiativen fokuserar i första hand på att bekämpa kiwifruktvincanker (Psa) och det amerikanska foulbroodviruset som påverkar honungsbin.

Fördelen med att använda fager ligger i deras förmåga att specifikt infektera riktade patogener samtidigt som de skonar andra mikroorganismer som är väsentliga för organismens hälsa. Till exempel, om en fag administreras till ett honungsbi, skulle den direkt attackera den specifika patogenen utan att påverka biets nyttiga tarmbakterier. Denna precisionsinriktningsmekanism minimerar risken för att störa den övergripande hälsan hos den organism som skyddas.

Att utnyttja fagbiokontroll har betydande konsekvenser för Nya Zeelands jordbrukssektor. Genom att utveckla skräddarsydda faglösningar hoppas forskarna öka produktiviteten och säkerheten inom livsmedelsindustrin samtidigt som de främjar miljömedvetenhet. Vidare syftar projektet till att stärka den tillverkande bioindustrin, skapa högkvalificerade jobb och underlätta tillgången till globala marknader.

Forskningssamarbetet inkluderar uppskattade institutioner som University of Otago, Plant and Food Research, Cawthron Institute, BioSouth Ltd och Apiculture New Zealand. Ursprungsperspektiv, ledda av maoriiska forskare och forskare, ger värdefulla insikter om projektets konsekvenser för taiao (miljön), särskilt med tanke på förekomsten av maoriledda företag i primärsektorn.

Den långsiktiga visionen för denna strävan sträcker sig utanför jordbrukssektorn. Dr. Hendrickson tror att genom att etablera den nödvändiga infrastrukturen och expertis för att säkert använda fager i jordbruket, kan plattformen utökas till att ta itu med nya hot mot livsmedelsproduktionen och till och med rikta in sig på medicinskt relevanta mänskliga patogener. Denna forskning öppnar upp spännande möjligheter för framtiden för sjukdomskontroll och biosäkerhet i olika branscher.

Projektet har redan fått stöd från intressenter, inklusive biodlare som generöst lämnat jordprover. Som ett tecken på tacksamhet döpte forskare de upptäckta fagerna efter bidragsgivare, med några namn efter välkända figurer som Dame Jacinda Ardern, Sir Ashley Bloomfield och till och med biodlarna själva.

Genom att utnyttja kraften från naturens ninjor är Nya Zeeland väl positionerat för att revolutionera sjukdomsbekämpning inom jordbruket, skydda vitala ekosystem och potentiellt bana väg för nya metoder för att bekämpa mänskliga patogener.

FAQ

Vad är fagbiokontroller?

Fagbiokontroller är virus som specifikt riktar sig mot och attackerar skadliga bakterier i organismer, och erbjuder ett mycket riktat tillvägagångssätt för sjukdomsbekämpning.

Hur skiljer sig fager från antibiotika?

Till skillnad från antibiotika, som kan skada både skadliga och nyttiga bakterier, har fager ett begränsat värdområde, vilket gör att de kan rikta in sig på specifika patogener utan att påverka nyttiga mikroorganismer.

Vilka patogener riktar sig forskarna mot?

Forskningen är i första hand inriktad på att bekämpa kiwifruktrankor (Psa) och American Foulbrood (AFB) virus, som utgör ett hot mot honungsbin.

Vilken är den potentiella effekten av denna forskning?

Forskningen har potential att öka produktiviteten och säkerheten inom jordbrukssektorn samtidigt som den stärker den tillverkande bioindustrin, skapar högkvalificerade jobb och underlättar tillgången till miljömedvetna globala marknader. Dessutom kan denna forskning ha konsekvenser för att bekämpa framväxande hot inom livsmedelsproduktionen och till och med rikta in sig på mänskliga patogener.

Vem är involverad i forskningssamarbetet?

Samarbetet inkluderar forskare från University of Canterbury, University of Otago, Plant and Food Research, Cawthron Institute, BioSouth Ltd och Apiculture New Zealand. Maori-forskare och forskare tillhandahåller också värdefulla inhemska perspektiv.