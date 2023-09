Utforska Sierra de Atapuercas djup

En nyligen genomförd geologisk studie utförd av Josep M. Parés och hans team vid Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH) har grävt i underytan av Sierra de Atapuerca i Spanien. Studien, publicerad i tidskriften Marine and Petroleum Geology, syftade till att förstå områdets djupa struktur och dess geologiska kopplingar.

Forskningen visade att materialen som finns under ytan är kalkstenar som är synliga längs Sierra de Atapuerca. Dessa material är bara "toppen av isberget" av en mycket större underjordisk struktur som sträcker sig över 5 km bred. Denna struktur bildades på grund av närvaron av mjuka material, speciellt trias-lutiter och evaporiter, som gjorde att skikten kunde röra sig.

Studien belyser också det geologiska arrangemanget av Sierra de Atapuerca. Traditionellt beskrivits som en antiklin, visade det geologiska arbetet att denna struktur sträcker sig över ett djup av 1,000 XNUMX m. På det djupet vilar de mesozoiska skikten på en paleozoisk källare, som är stel och kristallin. Resultaten indikerar att veckningen av skikten möjliggjordes av förekomsten av specifika material som fungerar som smörjmedel eller lösgörande nivåer, vilket gör att skikten kan glida över den stela källaren. När det gäller Duero Basin består avskiljningsnivån av material från triasperioden, som är mekaniskt svaga och underlättar rörelsen och vikningen av de överliggande skikten.

Resultaten av denna studie ger värdefulla insikter om Sierra de Atapuercas djupa struktur och dess geologiska kopplingar. Att förstå den här regionens underjordiska geologi är avgörande för vidare forskning om dess geologiska historia och potentiella implikationer för mänsklig evolution.

Källa: Pedro Cámara et al, Connecting the Iberian Range with the Basque-Cantabrian Basin: Strukturen av Sierra de Atapuerca (Spanien), Marine and Petroleum Geology (2023). DOI: 10.1016/j.marpetgeo.2023.106417

Källa: CENIEH

