Forskare upptäcker unikt läge för igenkänning av bakteriell transkriptionspromotor

Forskare från den kinesiska vetenskapsakademin har gjort en betydande upptäckt om det transkriptionella promotorigenkänningsläget i bakterier. Prof. Zhu Ping från Institute of Biophysics och Prof. Feng Yingang vid Qingdao Institute of Bioenergy and Bioprocess Technology ledde studien, som publicerades i Nature Communications.

Teamet fokuserade på Clostridium thermocellum, en typ av anaerob clostridia som effektivt bryter ner lignocellulosa genom ett multienzymkomplex som kallas cellulosomer. Detta komplex är värdefullt för bioenergiutveckling.

Bakteriell DNA-transkription initieras av RNA-polymeras (RNAP) holoenzymer, som är sammansatta av sigma (σ) faktorer som känner igen DNA-promotorregioner. C. thermocellum innehåller en unik sigmafaktor som kallas σI (SigI), som skiljer sig från andra sigmafaktorer i σ70-familjen.

För att förstå hur SigI-faktorer i C. thermocellum känner igen promotorer utvecklade forskarna ett ternärt komplex av SigI, RNAP och promotor-DNA. Med hjälp av cryo-EM-teknologi bestämde de strukturerna för de öppna RNA-polymeras-sigma-promotorkomplexen (RPo-komplex) som bildas av två C. thermocellum σI-komplex, SigI1 och SigI6.

Genom att jämföra dessa strukturer med andra transkriptionskomplex fann forskarna att SigI uppvisar en distinkt promotorigenkänningsmekanism bland σ-faktorer i σ70-familjen. Den C-terminala domänen av SigI (SigIC) känner igen -35-elementet av promotorn genom dess helix-turn-helix-motiv. SigIC interagerar också med DNA-minor groove av -35-elementet, vilket bidrar till dess unika igenkänningsläge.

Den N-terminala domänen av SigI (SigIN) känner igen elementet -10 i promotorn och bildar omfattande protein-DNA-interaktioner. Dessa interaktioner påverkar sannolikt promotoraktivitet och bestämmer transkriptionsstyrkan hos SigI-beroende promotorer för cellulosomala gener.

Denna upptäckt kastar ljus över hur C. thermocellum reglerar cellulasgenuttryck och ger insikter i mångfalden av mikrobiell transkriptionsreglering. Fynden har potentiella tillämpningar för modifiering och användning av cellulaser.

källa:

– Jie Li et al, Structure of the transcription open complex of distinkta σI-faktorer, Nature Communications (2023). DOI: 10.1038/s41467-023-41796-4