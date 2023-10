Forskare mäter magnetfält i Eclipse Medium of Spider Pulsar PSR J2051-0827

Forskare från Xinjiang Astronomical Observatory (XAO) vid den kinesiska vetenskapsakademin har gjort en betydande upptäckt angående magnetfältet hos en spindelpulsar kallad PSR J2051-0827. Spindelpulsarer är en typ av millisekundspulsar binärt system som kännetecknas av följeslagare med låg massa i korta omloppsbanor. I dessa system kan den intensiva pulsarvinden och elektromagnetiska emissionen erodera och potentiellt förstöra följeslagningsstjärnan.

För att undersöka de magnetiska egenskaperna hos PSR J2051-0827 använde forskarna femhundra meter Aperture Spherical radioteleskop (FAST). De fokuserade specifikt på att studera polarisationsegenskaperna hos pulsaren och närvaron av ett magnetfält i dess förmörkelsemedium. Resultaten av deras studie publicerades i The Astrophysical Journal den 14 september.

Under utträdet av pulsarens förmörkelse observerade forskarna en konsekvent minskning av rotationsmåttet (RM). Denna förändring i RM varierade från 60 till -28.7 rad m-2, vilket indikerar förekomsten av ett betydande magnetfält inom förmörkelsemediet. Baserat på denna variation i RM uppskattades den magnetiska fältstyrkan för siktlinjen till 0.1 G.

Forskarna upptäckte också ett fenomen som kallas RM-omkastning, vilket kan tillskrivas förändringar i magnetfältets styrka längs siktlinjen som orsakas av den binära orbitala rörelsen. Denna RM-omkastning stöder tanken att pulsarens omedelbara miljö är komplex och magnetiserad. Dessutom tyder studien på att miljöerna för spindelpulsarer har vissa likheter med de som är förknippade med snabba radioskurar (FRB).

Resultaten av denna forskning bidrar till vår förståelse av dynamiken och egenskaperna hos spindelpulsarer och ger insikter i de mekanismer som är ansvariga för de observerade förmörkelserna i dessa system. Studien ger värdefull information om magnetfältsförhållandena i omedelbar närhet av PSR J2051-0827 och öppnar nya vägar för ytterligare undersökningar inom området pulsarastronomi.

Citation:

SQ Wang et al, Ändring av rotationsmått under Eclipse of a Black Widow PSR J2051−0827, The Astrophysical Journal (2023). DOI: 10.3847/1538-4357/acea81

Källa: Chinese Academy of Sciences