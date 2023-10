Forskare upptäcker forntida agaveväxter i Arizona som har bestått i tusentals år

By

Forskare har avslöjat bevis på omodifierade agaveväxtarter som odlades av tidiga civilisationer i Arizona, inklusive Hohokam-folket som levde mellan 300 och 1500 CE. Agaveväxter har varit ekonomiskt och socialt viktiga i Amerika i över 9,000 XNUMX år. Innan majsodlingen var agaveväxter en betydande källa till kolhydrater för dessa gamla kulturer. Hohokam-folket använde jordbrukstekniker som att bygga terrasser för torr agaveodling för att öka sin jordbrukspotential.

Studien, publicerad i Annals of Botany, belyser betydelsen av dessa gamla agavearter. Medan många grödor som är infödda i Amerika har modifierats i stor omfattning av europeiska kolonister och deras ättlingar, har dessa förkontakts domesticerade agaver förblivit i stort sett oförändrade i århundraden. Forskarna tror att skyddet av dessa agavearter är avgörande, med tanke på det ökade intresset för att studera de överlevande vilda släktingarna till samtida grödor.

Upptäckten av dessa forntida agaveväxter ger ett värdefullt tillfälle att studera de typer av grödor som odlades av forntida bönder och utforska fördelarna med att odla torkanpassade grödor idag med hjälp av hållbara agroekologiska metoder. Wendy Hodgson, uppsatsens huvudförfattare, betonar vikten av att förstå moderna landskap som arv från tidigare mänskliga aktiviteter snarare än orörda miljöer. Hon hoppas att samarbete med arkeologer och ursprungsbefolkningar ytterligare kommer att öka vår förståelse för forntida jordbruksmetoder.

Denna forskning bidrar till pågående ansträngningar från Desert Botanical Garden för att dokumentera och studera agavearter i hela Arizona, sydvästra och norra Mexiko. Återupptäckten av dessa pre-kontakt domesticerade agaves visar den rika historien om växtodling i regionen. Genom att bevara och studera dessa gamla växtarter kan forskare få insikt i de hållbara jordbruksmetoder som användes av tidiga civilisationer.

Källor:

– Wendy C Hodgson, "Pre-contact Agave Domesticates—Living Legacy Plants in Arizona's Landscape," Annals of Botany (2023). DOI: 10.1093/aob/mcad113

– Phys.org: "Forskare hittar förcolumbianska agaveväxter som finns kvar i Arizona-landskap" (https://phys.org/news/2023-10-pre-columbian-agave-persisting-arizona-landscapes.html)