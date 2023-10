Forskare fångar protoner i dissociationsakten med hjälp av ultrasnabb elektronkamera

Forskare vid Department of Energys SLAC National Accelerator Laboratory och Stanford University har framgångsrikt använt ultrasnabb elektrondiffraktion (UED) för att observera väteatomers rörelse i ammoniakmolekyler. Teamets resultat, publicerade i Physical Review Letters, visar potentialen hos UED för att spåra väteatomer och protonöverföringar.

Protonöverföringar är grundläggande för många kemiska och biologiska reaktioner, såsom enzymkatalys och protonpumpar i celler. Att förstå de strukturella förändringarna under protonöverföringar är avgörande men utmanande på grund av deras snabba natur, som sker inom femtosekunder. Nuvarande metoder, som att skjuta röntgenstrålar mot molekyler, har begränsningar eftersom röntgenstrålar interagerar med elektroner och inte atomkärnor.

För att övervinna dessa begränsningar använde forskarna SLAC:s MeV-UED, en ultrasnabb elektrondiffraktionskamera. Teamet dissocierade en av väte-kvävebindningarna i ammoniak med hjälp av ultraviolett ljus, riktade sedan en elektronstråle genom molekylen för att fånga diffrakterade elektroner. Detta gjorde det möjligt för dem att observera separationen av väteatomen från kvävekärnan och de resulterande strukturella förändringarna i molekylen.

Att ha tillgång till data om både elektroner och kärnor i samma experiment visar sig vara oerhört värdefullt. Genom att bestämma vilken komponent som initierar atomdissociation kan forskare få insikter i dissociationsreaktionsprocessen.

Förmågan att spåra protoner i dissociationsakten har viktiga implikationer för att förstå protonöverföringsmekanismer inom kemi och biologi. Traditionella metoder som röntgenkristallografi och kryo-elektronmikroskopi kämpar för att upptäcka protoner, vilket gör UED till ett lovande tillvägagångssätt.

I framtida experiment planerar forskarna att använda röntgenstrålar vid SLAC:s röntgenlaser, Linac Coherent Light Source (LCLS), för att jämföra resultaten. De syftar också till att öka intensiteten hos elektronstrålen och förbättra tidsupplösningen för att lösa enskilda steg av protondissociation.

Denna forskning öppnar nya möjligheter för att studera väteöverföringar och reda ut mysterierna bakom viktiga kemiska reaktioner i olika biologiska processer.

Källa: SLAC National Accelerator Laboratory

Referens:

Elio G. Champenois et al, Femtosekund Electronic and Hydrogen Structural Dynamics in Ammonia Imaged with Ultrafast Electron Diffraction, Physical Review Letters (2023). DOI: 10.1103/PhysRevLett.131.143001